Ciclista idoso morre após ser derrubado por porta de carro no Interior do Ceará

Um ciclista de 69 anos morreu após ser atingido pela porta de um carro em Morrinhos, no interior do Ceará. João do Rosário trafegava pelo distrito de Sítio Alegre, nessa última quarta-feira (17), quando uma mulher que havia acabado de estacionar o veículo abriu a porta na mesma hora.

Ele se desequilibra, cai da bicicleta e é socorrido por pessoas que estavam no local. Ele foi levado ao posto de saúde de Sítio Alegre, atendido e liberado em seguida.

Confira o momento em que o idoso é atingido:

Poucas horas depois, ele morreu em casa. Não se sabe o que causou a morte do idoso. João Rosário foi enterrado nessa quinta-feira (18).

A Delegacia Municipal de Marco, município vizinho a Morrinhos, investigará as circunstâncias do acidente e da morte.