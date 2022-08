Fortaleza realiza “Dia D” de multivacinação neste sábado (20)

Acontece neste sábado (20) o “Dia D” de multivacinação nos postos de saúde de Fortaleza, das 8h às 16h30. A iniciativa faz parte da Campanha Nacional de Multivacinação, visando reforçar a importância de manter o calendário de vacinação atualizado, evitando o reaparecimento de doenças já erradicadas.

O público-alvo da campanha são crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. Para receber os imunizantes, é necessário comparecer aos postos com documento de identidade oficial com foto, cartão de vacinação e o cartão do SUS.

São ofertadas 14 vacinas para as crianças na rede municipal: BCG, Hepatite B, Rotavírus, Pentavalente, Pólio Inativada, Pneumocócica 10 Valente, Meningite C, Tríplice Viral, Hepatite A, Varicela, Pólio Oral, Tríplice Bacteriana (DTP), Febre Amarela e, também, HPV, ofertada para meninas entre 9 e 14 anos de idade.

Já para os adolescentes, estão disponíveis cinco imunizantes: ACWY, Tríplice Viral, Hepatite B, Dupla Bacteriana - Difteria e Tétano e, também, HPV (para meninos de 11 a 14 anos).

Cobertura

Até maio deste ano, os índices de vacinação em Fortaleza estavam em 71% na cobertura média das principais vacinas ofertadas do calendário vacinal para crianças (BCG, pentavalente, DTP, poliomielite e tríplice viral), segundo a Prefeitura de Fortaleza.

