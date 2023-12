Ceará recebe quase mil fósseis de até 110 milhões de anos que estavam na França

O Ceará recebe nesta quinta-feira (14) 998 fósseis datados de 90 a 110 milhões de anos, repatriados da França. Uma cerimônia será realizada no Aeroporto de Fortaleza para a chegada dos itens de raro valor científico e cultural.

A recepção será feita por uma comitiva do Governo do Ceará, liderada pela secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), Sandra Monteiro. Os bens foram retirados ilegalmente da bacia do Araripe, no Cariri cearense.

As peças já haviam sido entregues simbolicamente em 2022, em evento em Le Havre, no território francês.

O acervo é do período Cretáceo, e conta com fósseis de pterossauros, peixes, plantas, insetos e outras espécies que viviam na Chapada do Arari. Conforme o governo, alguns estão em perfeito estado de conservação dos tecidos.

Eles serão levados ao Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, localizado em Santana do Cariri, equipamento da Universidade Regional do Cariri (Urca). Os itens farão parte ainda de exposições itinerantes.

Veja também

Luta pela repatriação

O retorno dos fósseis marca o fim de uma luta judicial iniciada em 2013, ano em que os bens foram apreendidos em uma operação conjunta das justiças do Brasil e da França, após serem contrabandeados. O Ministério Público Federal (MPF) conseguiu a repatriação em 2021, após acordo com a Justiça francesa.

O transporte para o Ceará foi arcado pelo Governo do Estado. De acordo com a secretária Sandra Monteiro, é importante também ressaltar a articulação dos governos estadual e federal, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e, ainda, do Ministério das Relações Exteriores.

"Esse material tem um valor cultural incalculável para nosso estado e para o país. [...] Adicionalmente, teve o papel de articulação final a Secretaria de Relações Internacionais do Governo do Ceará", destaca a secretária.