Motoristas brigam em Aeroporto de Fortaleza após acusação de transporte irregular

Motoristas se envolveram em uma briga no saguão do Aeroporto de Fortaleza, na manhã dessa terça-feira (12). Imagens enviadas ao Diário do Nordeste mostram o confronto, que teria sido motivado por acusações de transporte irregular de passageiros no equipamento.

Testemunhas precisaram intervir para os dois homens encerrarem a briga. Ambos ficaram com machucados.

Em nota, a Fraport Brasil, que administra o aeroporto, informou que os envolvidos na confusão foram levados à Delegacia de Polícia Civil que fica no local e que a "ocorrência está sendo acompanhada pelo órgão de segurança pública competente".

A concessionária diz ainda que é "contrária a qualquer ato de violência e está cooperando com as autoridades competentes para a punição dos culpados".

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, que a Polícia Militar chegou a ser acionada para atender a uma ocorrência de lesão corporal no aeroporto. A vítima, um homem de 49 anos, foi agredida por outro homem, de 65.

Conforme a Pasta, foi instaurado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do agressor. A Polícia Civil segue com as investigações para apurar todos os fatos acerca do caso.

O que diz o Aeroporto de Fortaleza?

Sobre os motoristas clandestinos no Aeroporto, a Fraport pontuou que tem adotado uma "série de medidas" para coibir a atuação deles, mas ressalta que enquanto empresa privada "não possui poder de polícia".

"Apesar de a Concessionária ter condições de identificar veículos, de monitorar as ações que ocorrem por meio de câmeras, de implementar medidas que obstaculizem a atuação de transportes irregulares, a Fraport Brasil não pode efetivamente fiscalizar a ação desses infratores e, muito menos, puni-los", diz o texto.