Fortaleza ganha paradas de ônibus com videomonitoramento, Wi-Fi e USB para carregar celular

Novas paradas de ônibus com videomonitoramento, Wi-Fi e USB para carregamento de celulares estão sendo instaladas em Fortaleza por meio do projeto Parada Segura, anunciado pelo prefeito José Sarto (PDT) nesta terça-feira (12) durante live nas redes sociais. Nos próximos dias, cinco novos pontos começam a funcionar na Capital cearense.

Os equipamentos contam ainda com um painel de LED com informações em tempo real sobre o horário exato de chegada dos ônibus no ponto. A tecnologia é interligada ao GPS dos veículos, segundo o prefeito.

No primeiro momento, cinco paradas seguras serão inauguradas nos seguintes pontos:

Avenida Godofredo Maciel, em frente ao Detran

Praça da Imprensa, na Avenida Desembargador Moreira

Avenida Silas Munguba, próxima ao BNB

Praça da Igreja da Glória, Cidade dos Funcionários

Avenida Historiador Raimundo Girão, em frente ao Aterro da Praia de Iracema

Conforme José Sarto, serão 15 paradas do tipo até o fim deste ano. Ao fim de 2024, a projeção da Prefeitura de Fortaleza é ter 200 paradas seguras em funcionamento.

Legenda: Até o fim de 2024, devem estar funcionando 200 paradas novas em Fortaleza Foto: Reprodução/Prefeitura de Fortaleza

Segurança nas paradas

Para tornar as paradas mais seguras, os locais contam com trabalho de iluminação e urbanismo no entorno, além do auxílio de câmera de videomonitoramento. As paradas também possuem área reservada para cadeirantes e pessoas com deficiência.

Legenda: Pontos contarão com espaço para pessoas com deficiência esperarem o ônibus Foto: Reprodução/Prefeitura de Fortaleza

Segundo Sarto, o modelo tem "caráter preventivo, ajuda a coibir o crime, contribui para localizar suspeitos e colabora com investigações".

"A ideia é que as pessoas carregarem o celular na parada de ônibus. É um novo modelo de abrigo com ferramentas tecnológicas que vai contar com mais segurança e comodidade", pondera o chefe do Executivo Municipal.

Balanço do passe livre em Fortaleza

Ainda na live desta terça, Sarto compartilhou balanços sobre ações da Prefeitura e destacou o passe livre estudantil. Desde o dia 13 de novembro, data da implementação, já foram emitidas mais de 2 milhões de passagens gratuitas para alunos que residem em Fortaleza e possuem carteira de estudante.

Em novembro, foi registrada uma média de 70 mil pessoas por dia útil usando o passe. No primeiro mês de funcionamento, o número de passagens gratuitas chegou a mais 1,3 milhão.

No balanço parcial de dezembro, até essa segunda-feira (11), mês em que a maioria dos alunos está de férias, a média diária tem sido de 66.545 alunos por dia e um total de 673.993 emissões de passagem.

"É uma conquista histórica. Uma política que proporciona inclusão, incentiva a educação, previne a evasão escolar e contribui com a renda das famílias fortalezenses", comenta o prefeito.