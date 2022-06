Caso suspeito de varíola dos macacos no Ceará é descartado pela Secretaria da Saúde

O caso suspeito de varíola dos macacos no Estado, que havia sido notíficado em Fortaleza no dia 27 de maio, foi descartado pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Segundo a pasta, a investigação epidemiológica e laboratorial apontou resultado negativo para a doença.

"A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informa que o caso suspeito de Monkeypox de um residente do Ceará, notificado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs Nacional), em 27/05/2022, foi descartado após investigação epidemiológica e laboratorial, com teste negativo para varíola", diz a pasta em nota.

A notificação do caso havia sido confirmada pelo Ministério da Saúde no último dia 30 de maio. A Sesa havia adiantado, no entanto, que a pessoa suspeita da infecção não teria viajado para os locais onde a doença já foi registrada ou mantido contato com alguém contaminado.

Seis casos suspeitos no Brasil

Até o momento, não há casos confirmados da monkeypox no Brasil, segundo esclarece o Ministério da Saúde nesta terça-feira (7).

Seis casos estão em investigação no país, sendo um no estado de Santa Catarina, um no Mato Grosso do Sul, um no Rio Grande do Sul, um em São Paulo e dois em Rondônia.

O que é a varíola dos macacos?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) explica que a doença recebeu esse nome porque foi identificada pela primeira vez em colônias de macacos mantidas para pesquisa, em 1958. Somente em 1970, foi detectada em humanos. A varíola dos macacos é causada pelo vírus monkeypox.

Apesar de ser da mesma família da varíola humana, o patógeno causador da doença dos macacos tem menor risco de complicações. Segundo a OMS, a enfermidade é encontrada na África Central e Ocidental, onde há florestas tropicais e os animais que podem transportar a doença.

Ocasionalmente, pessoas com varíola são identificadas em outros países, após viagens de regiões onde a varíola é endêmica.

Quais os sintomas?

Segundo a OMS, os sintomas duram entre duas e quatro semanas, mas desaparecem por conta própria sem tratamento. A orientação é que as pessoas com os sinais descritos abaixo procurem orientação médica e comuniquem possível contato com alguém infectado. Veja os sintomas:

Febre;

Dores de cabeça intensa, musculares e/ ou nas costas;

Baixa energia;

Linfonodos inchados;

Erupções cutâneas ou lesões.

Geralmente, a erupção se apresenta de um a três dias após o início da febre. As lesões podem ser planas ou levemente elevadas, cheias de líquido claro ou amarelado, podendo formar crostas, secar e cair.

Segundo o órgão, o número de lesões em uma pessoa pode variar de alguns a milhares. A erupção tende a se concentrar no rosto, palmas das mãos e solas dos pés. Eles também podem ser encontrados na boca, genitais e olhos.

