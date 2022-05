Ceará tem caso suspeito de varíola dos macacos, diz Ministério da Saúde

Dois casos suspeitos de varíola dos macacos são monitorados no Brasil, sendo um deles no Ceará. O outro foi registrado em Santa Catarina. A informação confirmada pelo Ministério da Saúde (MS), nesta segunda-feira(30).

Em nota, o órgão afirma que está "em contato com estados para apoiar no monitoramento e ações de vigilância em saúde".

Um terceiro caso está sob análise, mas ainda não foi considerado como suspeito, no Rio Grande do Sul. O Diário do Nordeste pediu detalhes à Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) e aguarda resposta.

Na sexta-feira (27), a Sesa lançou nota para orientar que os municípios cearenses comuniquem casos suspeitos em até 24 horas. O documento recomendou, ainda, o reforço das medidas de vigilância e monitoramento de possíveis casos.

Apesar do surto de infecções na América do Norte e na Europa, a doença ainda não chegou oficialmente ao Brasil. Na sexta, o primeiro caso da América Latina foi constatado na Argentina.

Na última terça-feira (24), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pediu reforço de medidas não farmacológicas, como distanciamento, uso de máscara e higienização frequente de mãos, em aeroportos e aeronaves, para evitar a entrada do vírus no País.

Caso no Rio Grande do Sul

Em relação ao caso do Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual de Saúde afirmou ao G1 que está investigando "um indivíduo com história de viagem", mas ainda está sendo discutido com o Ministério da Saúde porque o paciente já teria outro diagnóstico confirmado.

"Isso a princípio descartaria o caso. Então, não temos a definição se vai entrar como caso suspeito, pois ainda está em investigação", disse, em nota, ao portal.

O que é a varíola dos macacos?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) explica que a doença recebeu esse nome porque foi identificada pela primeira vez em colônias de macacos mantidas para pesquisa, em 1958. Somente em 1970, foi detectada em humanos. A varíola dos macacos é causada pelo vírus monkeypox.

Apesar de ser da mesma família da varíola humana, o patógeno causador da doença dos macacos tem menor risco de complicações. Segundo a OMS, a enfermidade é encontrada na África Central e Ocidental, onde há florestas tropicais e os animais que podem transportar a doença.

Ocasionalmente, pessoas com varíola são identificadas em outros países, após viagens de regiões onde a varíola é endêmica.

Quais os sintomas?

Segundo a OMS, os sintomas duram entre duas e quatro semanas, mas desaparecem por conta própria sem tratamento. A orientação é que as pessoas com os sinais descritos abaixo procurem orientação médica e comuniquem possível contato com alguém infectado. Veja os sintomas:

Febre;

Dores de cabeça intensa, musculares e/ ou nas costas;

Baixa energia;

Linfonodos inchados;

Erupções cutâneas ou lesões.

Geralmente, a erupção se apresenta de um a três dias após o início da febre. As lesões podem ser planas ou levemente elevadas, cheias de líquido claro ou amarelado, podendo formar crostas, secar e cair.

Segundo o órgão, o número de lesões em uma pessoa pode variar de alguns a milhares. A erupção tende a se concentrar no rosto, palmas das mãos e solas dos pés. Eles também podem ser encontrados na boca, genitais e olhos.

Como se transmite?

A doença não se espalha facilmente, mas a transmissão ocorre através do contato com animais ou com a pessoas infectadas. No caso dos seres humanos, estudos apontam que o vírus é transmitido quando há interação física com pessoas que ainda estejam apresentando sintomas (entre duas e quatro semanas).

Até o momento, não está claro se assintomáticos podem espalhar o vírus. De acordo com a OMS, a erupção cutânea, os fluidos corporais (pus ou sangue de lesões na pele) e as crostas são infecciosos. Por isso, é necessário evitar o compartilhamento dos seguintes itens com os infectados:

Roupas;

Roupas de cama;

Toalhas;

Objetos como utensílios/pratos.

Além disso, úlceras, lesões ou feridas na boca podem ser infecciosas, o que significa que a doença pode se espalhar pela saliva. As pessoas que interagem de perto com alguém que é infeccioso, incluindo profissionais de saúde, membros da família e parceiros sexuais, correm maior risco de infecção.

O vírus também pode se espalhar de uma pessoa grávida para o feto ou de um pai infectado para o filho durante ou após o nascimento por meio do contato de pele.

Varíola dos macacos mata?

Segundo a OMS, os sintomas das pessoas contaminadas desaparecem por conta própria em algumas semanas. Entretanto, há casos mais graves que podem levar a complicações médicas e até a morte. O risco é maior para recém-nascidos, crianças e pessoas com deficiências imunológicas subjacentes.

As complicações de casos graves podem ser infecções de pele, pneumonia, confusão e infecções oculares que podem levar à perda de visão. Nos últimos tempos, a taxa de mortalidade de casos foi de cerca de 3 a 6%.

Vacina contra varíola protege da doença dos macacos?

A OMS informou que as pessoas vacinadas contra a varíola no passado também terão alguma proteção contra a maioria dos casos da doença dos macacos. Portanto, a vacinação prévia contra a varíola pode resultar em uma doença mais leve.

