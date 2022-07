Casas abandonadas? Conheça a história de imóveis antigos que estão fechados em Fortaleza

Antigos casarões espalhados por bairros de Fortaleza provocam sensações opostas em quem os observa: primeiro, o fascínio pelos detalhes arquitetônicos que nos transportam para outra época. Depois, o lamento por se perceber a falta de cuidados e manutenção que os deixam à mercê do tempo.

Como são propriedades particulares, a conservação cabe aos donos. Conforme o Código da Cidade de Fortaleza (Lei complementar Nº 0270/2019), é dever dessas pessoas

“conservar as edificações, obras e equipamentos em condições de utilização e funcionamento, bem como obras que estejam paralisadas e edificações fechadas ou abandonadas, independentemente do motivo que gerou a não utilização”.

De acordo com Apolo Scherer Filho, advogado especialista em Direito Imobiliário e corretor de imóveis, o Código Civil brasileiro prevê a função social da propriedade, logo ele precisa ser utilizado sob pena de resultar em problemas ecológicos, estéticos ou de insegurança.

No entanto, para um imóvel ser considerado abandonado, é preciso que dois fatores sejam cumpridos: a cessão dos atos da posse, ou seja, “se não vai mais ninguém no imóvel”, e a inadimplência do pagamento dos tributos. Segundo ele, a legislação não define um prazo para a verificação do abandono.

Em Fortaleza, algumas dessas edificações antigas também são tombadas pelo Município. Assim, Apolo garante que há abatimentos desses imóveis em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

“Existe um desconto de 30%. Essa redução pode ser somada ao desconto do pagamento antecipado e, além disso, alguns imóveis no Centro têm desconto de 50%. Assim, o desconto no imposto pode chegar a 90%”, descreve.

Confira, a seguir, casarões históricos da Capital cearense que não são mais utilizados como habitação:

Casa do Português, no Damas

Legenda: Casa do Português, prestes a completar 70 anos, tem estrutura danificada e pichada. Foto: Fabiane de Paula

Tombada provisoriamente desde 2006 pela Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor), ela está protegida contra intervenções em sua estrutura original, inaugurada em 1953. Hoje, o imóvel apresenta sinais claros de deterioramento, com rachaduras, ferrugem e pintura desgastada.

Imponente prédio na Avenida João Pessoa, no bairro Damas, a Casa do Português foi encomendada pelo comerciante lusitano José Maria Cardoso, dono de uma madeireira. Ele a batizou com seu nome e o de um santo: Vila Santo Antônio de José Maria Cardoso.

Os três andares da casa foram construídos em concreto armado. Duas rampas laterais davam aos automóveis acesso ao último andar. De tão grande, o dono alugou o terceiro e o quarto andares, onde funcionou a Boate Portuguesa de 1962 a 1968.

Legenda: Detalhe da entrada da Casa do Português, no bairro Damas. Foto: Fabiane de Paula

O prédio também foi sede da Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural (Ancar) e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), de 1965 a 1984, além de oficina, lanchonete, estacionamento e cortiço.

A casa foi vendida pelos herdeiros do português em 1985 e já teve vários proprietários ao longo das décadas. Atualmente, um vigilante faz a guarda do local, mas não há moradores.

Bangalô de Aristides Capibaribe, na Jacarecanga

Legenda: Fechado completamente há quatro anos, casa tem estrutura em ruínas. Foto: Fabiane de Paula

O bangalô de Aristides Capibaribe, presidente da Federação Cearense de Futebol em 1932, se desfaz aos poucos no bairro Jacarecanga. Em 2018, o casarão da esquina da Avenida Filomeno Gomes com a Rua São Paulo começou a ter janelas e portas vedadas com tijolos. Hoje, mesmo tombado provisoriamente desde 2007, está em decadência.

Em estilo eclético, primeiramente, ele foi chamado de Palacete Oscar Pedreira (1896-1977), empresário fortalezense que implantou a primeira linha de ônibus da Capital, na década de 1920: a Linha da Jacarecanga, seguida pela do Carlito Pamplona.

O prédio se encontra murado; as janelas estão quebradas, e as paredes cheias de pichações. O terreno frontal está repleto de mato. Apesar do abandono aparente, enquanto a reportagem esteve no local, uma caseira informou que toma conta do lugar.

Casa de esquina na Jacarecanga

Legenda: Prédio na Jacarecanga faz parte de um dos primeiros condomínios residenciais de Fortaleza. Foto: Fabiane de Paula

Um prédio de esquina na Rua Guilherme Rocha com Rua Oto de Alencar, na Praça do Liceu, também na Jacarecanga, é outra antiga residência que atualmente não está ocupada, mas faz parte dos tempos áureos da cidade.

Trata-se de parte de um dos primeiros condomínios residenciais de Fortaleza, planejado pelo arquiteto húngaro Emílio Hinko, responsável pela criação de importantes marcos arquitetônicos da Capital.

O comerciante Fabiano da Silveira era dono do andar inferior do prédio, mas o vendeu. Ele recorda que, como uma laje da edificação caiu em novembro de 2021, o imóvel foi interditado pela Defesa Civil de Fortaleza. Até o momento, permanece fechado.

Legenda: Edificação está com as entradas vedadas por placas de metal. Foto: Fabiane de Paula

Placas de metal impedem o acesso ao duplex, mas Fabiano afirma que algumas pessoas em situação de rua chegam a pular e invadir o local, gerando insegurança na região.

Casa de Thomaz Pompeu, no Centro

Legenda: Casarão de Thomaz Pompeu chama atenção pela imponência na Avenida Imperador. Foto: Fabiane de Paula

Um pedaço do passado incrustado no meio do Centro de Fortaleza: essa é a casa de Thomaz Pompeu de Souza Brasil Filho, resistente à Avenida do Imperador, ostentando dois pavimentos e porão alto habitável.

Foi construída por volta de 1916, pelo médico e industrial Thomaz Pompeu de Souza Brasil Filho (1852-1929), ao lado da pioneira Fábrica de Fiação e Tecidos Cearenses, fundada em 1883 por seu pai, Thomaz Pompeu de Souza Brasil (1818-1877).

O estilo eclético de inspiração europeia reproduz uma nova forma de ocupação do lote das casas da mesma época, tendo como características a presença do jardim frontal e o afastamento do edifício das divisas laterais.

Legenda: Casarão foi construído há mais de 100 anos e restaurado em 2005. Foto: Fabiane de Paula

“A casa reflete o sentimento então dominante nas elites de Fortaleza quanto à novidade arquitetônica aliada às aspirações de progresso e civilização, cujo parâmetro era a Europa”, explica uma placa interna do prédio.

A edificação foi restaurada em 2005. Atualmente, ela também possui caseiro e vigilante, e, segundo eles, recebe manutenção frequente pelos donos.

