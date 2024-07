Caminhão desgovernado bate em três veículos e derruba muro de casa no Crato

O motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo, colidiu em três automóveis e derrubou o muro de uma casa no distrito de Dom Quintino, zona rural da cidade do Crato (CE), na manhã desta terça-feira (16).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, que equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender o acidente de trânsito.

Veja também Ceará Ceará tem aviso de ‘perigo potencial’ por vendaval em todas as cidades nesta terça (16) Ceará Bazar solidário com produtos a partir de R$ 9,90 arrecada recursos para construção de hospital

Populares relataram que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a atender três feridos no local.

Os moradores das casas que tiveram os muros derrubados pelo caminhão-baú não ficaram feridos.

A Delegacia Regional do Crato apura as circunstâncias do acidente.