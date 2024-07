Ceará tem aviso de ‘perigo potencial’ por vendaval em todas as cidades nesta terça (16)

Os fortes ventos típicos deste período do ano têm gerado alerta em cidades do Ceará. Nesta terça-feira (16), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de “perigo potencial” causado por um vendaval – que deve atingir todas as regiões do Estado.

O aviso é válido até as 21h de hoje, e prevê ventos com velocidade variando entre 40 km/h e 60 km/h. Apesar disso, o instituto pontua que há “baixo risco de queda de galhos de árvores”.

O aviso é de nível amarelo, o primeiro na escala de severidade estabelecida pelo órgão de meteorologia.

Veja também Ceará Com marca de 15°C, cidade do sertão cearense tem a menor temperatura do Estado nesta terça (16)

Diante da probabilidade de fortes rajadas de vento, o Inmet recomenda que a população:

Não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

e descargas elétricas; Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Busque a a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193) caso necessário.

O Ceará é o único estado nordestino com todas as cidades incluídas no aviso de perigo potencial. Historicamente, o segundo semestre é conhecido como “temporada dos ventos” no Estado.

De acordo com Lucas Fumagalli, meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), “as maiores velocidades dos ventos ocorrem na faixa litorânea e em serras”.

O pesquisador explica que “isso é influência de um ciclone subtropical, sistema de alta pressão no meio do Oceano Atlântico Sul, que organiza esses ventos alísios, nessa época do ano”.

Previsão do tempo no Ceará

A probabilidade de "ventos em torno de 36 km/h, com rajadas em locais da faixa litorânea, Sertão Central e Inhamuns, Cariri e Serra da Ibiapaba" é confirmada por previsão da Funceme para a tarde desta terça-feira (16), condição que deve seguir até a noite. O céu deve permanecer sem nuvens em todas as macrorregiões.

O cenário deve permanecer até quarta-feira (17), quando a umidade relativa do ar deve ficar "entre 15 e 20% no centro-sul do Estado, com destaque para o Cariri e porção sudeste do Sertão Central e Inhamuns".