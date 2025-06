Valérie Perrin, autora do sucesso 'Três', lança novo romance sobre dramas familiares

O sucesso dos livros “Três” e “Água fresca para as flores” garantiu à escritora francesa Valérie Perrin um lugar especial para muitos leitores brasileiros. Neste mês, foi publicado mais um romance da autora no Brasil. A obra "Querida Tia" mantém elementos já conhecidos: saltos temporais, múltiplas camadas narrativas e uma trama que se constrói aos poucos.

Com uma tradução atenta de Sofia Soter, o livro acompanha a história de Agnès, após receber uma ligação da polícia informando que sua tia Colette morreu. No entanto, a surpresa é que Colette já havia sido enterrada há três anos. Assim, Agnès precisa voltar para Gueugnon, cidade onde cresceu, a fim de reconhecer o corpo e solucionar esse mistério.

Em um processo de resgate ao passado, a protagonista passa a revirar antigas fitas cassete, descobrindo inesperadas histórias sobre sua família. Ao olhar para trás, percebe que sua tia escondia uma história atravessada por trauma e violências.

Para a tradutora, que foi descobrindo as reviravoltas do livro enquanto trabalhava na versão da editora Intrínseca, um dos maiores desafios desse trabalho foi manter a sensibilidade nos registros emocionais, sem escorregar em um sentimentalismo barato. Como o livro aborda temas sensíveis, ela precisou ler o texto com atenção para capturar as emoções escondidas nas estrelinhas.

Esse trabalho de aprender a decifrar o texto por trás do texto nem sempre é fácil, mas, no caso de “Querida Tia”, Sofia acredita que compensou.“Traduzir é escrever um pouco também. Assim como a autora teve que tomar cuidado ao tratar de temas delicados, eu, ao traduzir, tive que respeitar esse cuidado.”

Dramas complexos

A história atravessa um século, passando por episódios de violência doméstica que reverberam nas gerações seguintes. “No começo, não é evidente que esse será o tema. As revelações vão aparecendo aos poucos, e a autora costura tudo com muito cuidado”, afirmou Sofia, que trabalha com tradução literária desde 2018.

Nessa costura de memórias, surgem diversas referências à arte e à música francesa. Para trazer as camadas de sentido ao público brasileiro, Sofia precisou encontrar um equilíbrio entre os elementos culturais da narrativa e a compreensão dos leitores.

“Existe uma escolha em como trazer isso. Traduzir a letra de uma música, por exemplo, envolve transmitir a importância que aquilo tem para os personagens", explicou Sofia.

Ao longo da narrativa, a linguagem também varia conforme o tempo e o perfil das personagens. A protagonista é uma cineasta contemporânea, enquanto a tia, que dá nome ao livro, vem de um universo mais rural e antigo. Para marcar essas transições, Sofia trabalhou com diferentes graus de formalidade na tradução, ajustando o tom à cada época e situação.

Repercussão de Valérie Perrin no Brasil

A escritora ficou conhecida por suas tramas densas e envolventes, assim como por seus personagens complexos e marcantes. Segundo Fernanda Pantoja, editora de aquisições da Intrínseca, o que motivou a publicação de Valérie no Brasil foi justamente a força emocional de sua escrita.

“Um leitor de Valérie Perrin sempre pode contar com passagens emocionantes e histórias completamente envolventes, além de muito sensíveis. É impossível não se sensibilizar com suas obras e foi justamente isso o que chamou a nossa atenção”. Fernanda Pantoja Editora de aquisições da Intrínseca

Para a equipe editorial, o impacto afetivo das histórias tornou a aposta inevitável. Parte do encanto vem da maneira como Valérie transforma vidas comuns em narrativas universais.

Seus personagens vivem dramas que poderiam acontecer em qualquer lugar do mundo, mas ganham profundidade singular. “O leitor se reconhece nas dores, nos traumas e nas alegrias que ela narra com tanta sensibilidade”, afirmou Fernanda, em entrevista ao Diário do Nordeste.

Legenda: Valérie Perrin também publicou "Água fresca para as flores" e "Três" Foto: Divulgação

Desde 2022, data em que o primeiro livro foi publicado, a recepção tem sido calorosa. Mas foi em 2024, com a repercussão massiva do livro “Três”, no TikTok, que Valérie se consolidou ainda mais.

Agora, com "Querida Tia", Fernanda revelou que a expectativa se mantém alta. O novo livro reúne todos os elementos que tornaram a autora um fenômeno: personagens fortes, temas profundos, toques de mistério e uma narrativa que equilibra ironia e emoção. Sendo já um sucesso na França, a editora espera que no Brasil não seja diferente.