Silvero Pereira abre curta temporada da peça 'Pequeno Monstro' em Fortaleza

O ator Silvero Pereira traz de volta a Fortaleza o espetáculo solo "Pequeno Monstro", uma dramaturgia íntima que mergulha em episódios de homofobia, bullying e experiências cotidianas de não pertencimento da população LBGTQIA+. O solo fica em cartaz no Theatro José de Alencar, dias 5 e 6 de fevereiro, às 20h, com ingressos a partir de R$ 25.

Inspirado em um conto de Caio Fernando Abreu, o artista revisita memórias da infância e da juventude em Mombaça, revelando o que a sociedade muitas vezes prefere esconder. No palco, Silvero une música, matérias jornalísticas, literatura e suas vivências pessoais para provocar reflexões.

O espetáculo do cearense estreou em maio de 2024, no Teatro Poeira, no Rio de Janeiro. Em seguida, ficou em cartaz no Itaú Cultural, em São Paulo. Em Fortaleza, a primeira temporada aconteceu em agosto de 2024. O solo retorna aos palcos cearenses em fevereiro de 2026, com classificação indicativa de 14 anos.

Veja também Verso Chico Chico apresenta show do novo álbum, ‘Let it Burn’, em Fortaleza Verso O que a casa do BBB 26 ensina sobre impacto emocional da decoração e arquitetura Verso Rua histórica de Fortaleza é corredor cultural com cafés, museus, teatro e artesanato

Além do teatro, Silvero Pereira tem se destacado em vários formatos.Entre os trabalhos mais recentes, foi vencedor da Dança dos Famosos 2025, quadro do Domingão com Huck, da TV Globo. Na televisão, interpretou a drag queen Verônica Queen em "Garota do Momento" (2025) e deu vida a Francisco de Assis Pereira no filme "Maníaco do Parque" (2024).

No teatro, além de Pequeno Monstro, construiu uma trajetória respeitada com espetáculos como Bixa Viado Frango (2020), Quem tem medo de travesti? (2019) e BR-Trans (2013–2019).

Serviço

Espetáculo “Pequeno Monstro" – Silvero Pereira



Quando: Dias 5 e 6 de fevereiro, às 20h

Onde: Theatro José de Alencar- R. Liberato Barroso, 525 - Centro, Fortaleza

Ingressos: Plateia inferior - R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

Balcão, Frisas e Camarote - R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Funcionários Petrobras, mediante apresentação do crachá funcional - R$ 40,00

Cota social (Setor Torrinha) - R$ 25,00 | Vendas na bilheteria do teatro e no Sympla