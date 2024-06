Rita Lee deixou livro de ficção inédito para ser publicado após sua morte; lançamento será em julho

A obra de Rita Lee segue viva, com lançamentos de materiais guardados, e um de seus desejos foi atendido. Em 29 de julho chega às livrarias "O Mito do Mito", obra de ficção inédita da artista que revolucionou a música brasileira. O livro foi finalizado em 2019, mas, conforme determinação de Rita, só poderia ser uma publicação póstuma.

“Não quero ninguém me perguntando de meras coincidências com fatos ou pessoas reais. Escritora‐mistério”, responde Rita em trecho do livro em que ela própria aparece como protagonista. Na trama, de acordo com anúncio da Globo Livros, a cantora procura o divã de um terapeuta esquisito para buscar resposta aos questionamentos mais profundos. As sessões de terapia acontecem em um casarão antigo no Centro de São Paulo sempre que o sol se põe.

O livro tem edição assinada pelo jornalista Guilherme Samora, que também foi responsável pelas autobiografias da cantora. A pré-venda já está disponível na Amazon com um brinde de uma ecobag exclusiva.

Foto: Divulgação

Outros Lançamentos póstumos

Rita Lee faleceu em 8 de maio, aos 75 anos, em decorrência de câncer. O viúvo e grande parceiro artístico Roberto de Carvalho diz guardar uma série de materiais inéditos, entre escritos, letras e gravações, que aos poucos devem chegar ao público. Neste mês de junho, as plataformas de música e vídeo receberam a inédita "Voando".

A música é uma versão de Rita para “Nel blu dipinto di blu”, de Domenico Modugno lançada em 1958, e traz produção e arranjos luxuosos de Roberto de Carvalho.