O Oscar 2025 liberou, na manhã desta quinta-feira (23), a lista completa de indicados à premiação. Concorrem à categoria de "Melhor Filme", a principal da noite, os longas: "O Brutalista", "Conclave", "Anora", "Emilia Perez" e o brasileiro "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.

Previsto para o próximo dia 2 de março, a partir das 21h, no horário de Brasília, o Oscar ocorrerá no Dolby Theatre, em Los Angeles, e será transmitido na TV fechada pela TNT e no streaming pela Max.

Veja também Verso Mãe e filha 'totalmente indicadas': Fernanda Torres disputa Oscar 26 anos após Fernanda Montenegro Mylena Gadelha Além de 'Ainda Estou Aqui', saiba mais sobre concorrentes da categoria de Melhor Filme no Oscar 2025

Saiba onde assistir aos indicados ao prêmio de 'Melhor Filme'

'Ainda Estou Aqui'

Legenda: 'Ainda Estou Aqui' está em cartaz nos cinemas brasileiros Foto: Alile Dara Onawale/Globo

O filme estrelado por Fernanda Torres e dirigido por Walter Salles (Central do Brasil) está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Embora seja uma produção original Globoplay, o streaming da Globo, ainda não há previsão de lançamento do longa na plataforma.

'Anora'

Legenda: O filme é um dos indicados à maior categoria do Oscar 2025 Foto: Divulgação

Escrito e dirigido por Sean Baker, 'Anora' estreia nos cinemas do Brasil nesta quinta-feira (23). A trama conta a história de uma trabalhadora do sexo que casa impulsivamente com o filho de um oligarca russo, mas o romance enfrenta resistência por parte da família do rapaz, que quer anular a relação.

'O Brutalista'

Legenda: O Brutalista foi indicado ao prêmio de Melhor Filme Foto: Divulgação

Dirigido por Brady Corbet e com nomes como Adrien Brody, Felicity Jones e Guy Pearce no elenco, o filme estará em cartaz nos cinemas brasileiros apenas no dia 20 de fevereiro.

'Conclave'

Legenda: O filme Conclave traz o ator Ralph Fiennes como um dos protagonistas Foto: Divulgação

Baseado em um livro homônimo de Robert Harris, o filme aborda o processo de votação da Igreja Católica para a escolha de um novo papa e revela o contexto de intrigas e disputas políticas que ocorrem nos bastidores do Vaticano. O elenco conta com nomes como Ralph Fiennes e Stanley Tucci.

No Brasil, o longa pode ser visto apenas nos cinemas.

'Emilia Perez'

Legenda: "Emilia Perez" é um dos concorrentes na categoria de Melhor Filme Foto: Divulgação

O longa francês conta a história de Rita, uma advogada a serviço de uma grande empresa que abandona a profissão e é contratada para ajudar o líder fugitivo de um cartel de drogas mexicano que sonha em abandonar os negócios e passar por uma redesignação sexual para mudar de vida.

O filme estreia nos cinemas brasileiros apenas no dia 6 de fevereiro.