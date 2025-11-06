Diário do Nordeste
Memorial Edson Queiroz celebra aniversário com programação especial

Equipamento cultural do Instituto Myra Eliane, em Cascavel, completa quatro anos nesta sexta (7).

Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Registro do Memorial Edson Queiroz em Cascavel, Ceará, um prédio de dois andares, com fachada ocre e arquitetura clássica, que aparece está artisticamente iluminado por luzes amarelas sob um céu azul escuro. Palmeiras e postes de luz cercam a estrutura.
Legenda: Memorial Edson Queiroz é espaço de memória e cultura em Cascavel.
Foto: Divulgação.

Para comemorar os quatro anos do Memorial Edson Queiroz, equipamento cultural do Instituto Myra Eliane, em Cascavel, o espaço irá promover uma programação especial nesta sexta-feira (7).

A agenda inclui a inauguração de um Gazebo, evento de premiação do Concurso de Redação promovido pelo Memorial e apresentações musicais da Camerata Memorial Edson Queiroz e do cantor e músico Renno Poeta.

Todas as atrações especiais serão realizadas na Praça Nossa Senhora do Ó, que fica vizinha ao Memorial Edson Queiroz.

O Gazebo que será inaugurado na praça traz inspiração na antiga residência do casal Edson e Yolanda Queiroz, ressaltando o contato com a natureza, a arte e a sensibilidade. O instituto celebra a memória de Myra Eliane (1947-2006), que faria aniversário neste dia 7.

Além destes simbolismos, a inauguração do Gazebo também encerra as comemorações do centenário do industrial Edson Queiroz Os 100 anos do empresário foram celebrados ao longo de 2025 com uma série de ações e homenagens.

Retrato noturno de Igor Queiroz Barroso, um homem de terno azul-marinho, que aparece sorrindo e posicionado à frente do Memorial Edson Queiroz em Cascavel. O memorial tem a fachada iluminada em amarelo e o terraço superior em verde. Um totem vertical com o nome está visível à esquerda.
Legenda: Presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso destaca os legados de Edson Queiroz em Cascavel.
Foto: Divulgação.

Presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso ressalta o Memorial Edson Queiroz como “uma homenagem afetiva ao meu querido avô” e “a materialização de um legado visionário, que une memória, identidade e futuro”. 

Como ele salienta, o Memorial ainda se impõe como “conquista inestimável” para Cascavel, cidade natal de Edson Queiroz. “Preserva sua história, exalta suas raízes e oferece à população um espaço de encontro com a arte, a cultura e a educação”, sustenta.

Aniversário do Memorial Edson Queiroz

  • Quando: sexta, 7, às 17 horas
  • Onde: Memorial Edson Queiroz (rua Crispim Teixeira, S/N, Praça Nossa Senhora do Ó, Cascavel - CE)
  • Mais informações: @memorialedsonqueirozce e @myraeliane
Memorial Edson Queiroz celebra aniversário com programação especial

Equipamento cultural do Instituto Myra Eliane, em Cascavel, completa quatro anos nesta sexta (7).

Redação

06 de Novembro de 2025
