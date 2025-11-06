Memorial Edson Queiroz celebra aniversário com programação especial

Para comemorar os quatro anos do Memorial Edson Queiroz, equipamento cultural do Instituto Myra Eliane, em Cascavel, o espaço irá promover uma programação especial nesta sexta-feira (7).

A agenda inclui a inauguração de um Gazebo, evento de premiação do Concurso de Redação promovido pelo Memorial e apresentações musicais da Camerata Memorial Edson Queiroz e do cantor e músico Renno Poeta.

Todas as atrações especiais serão realizadas na Praça Nossa Senhora do Ó, que fica vizinha ao Memorial Edson Queiroz.

Veja também Verso Caucaia recebe exposição gratuita com retratos de grandes nomes da arte Jeritza Gurgel CAPTEI: Espaço Cultural Arandu abre temporada da exposição “Retratos”, de Bob Wolfenson

O Gazebo que será inaugurado na praça traz inspiração na antiga residência do casal Edson e Yolanda Queiroz, ressaltando o contato com a natureza, a arte e a sensibilidade. O instituto celebra a memória de Myra Eliane (1947-2006), que faria aniversário neste dia 7.

Além destes simbolismos, a inauguração do Gazebo também encerra as comemorações do centenário do industrial Edson Queiroz Os 100 anos do empresário foram celebrados ao longo de 2025 com uma série de ações e homenagens.

Legenda: Presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso destaca os legados de Edson Queiroz em Cascavel. Foto: Divulgação.

Presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso ressalta o Memorial Edson Queiroz como “uma homenagem afetiva ao meu querido avô” e “a materialização de um legado visionário, que une memória, identidade e futuro”.

Como ele salienta, o Memorial ainda se impõe como “conquista inestimável” para Cascavel, cidade natal de Edson Queiroz. “Preserva sua história, exalta suas raízes e oferece à população um espaço de encontro com a arte, a cultura e a educação”, sustenta.

Aniversário do Memorial Edson Queiroz