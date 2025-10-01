CAPTEI: Espaço Cultural Arandu abre temporada da exposição “Retratos”, de Bob Wolfenson
Mostra reúne mais de 30 imagens icônicas do fotógrafo e celebra compromisso do Instituto Myra Eliane de ampliar o acesso à arte no Ceará
O Espaço Cultural Arandu abriu sua nova exposição: “Retratos”, de Bob Wolfenson, um dos fotógrafos mais consagrados do Brasil. A mostra reúne mais de 30 obras icônicas que marcam a trajetória do artista e agora podem ser vistas de perto pelo público cearense.
A iniciativa é do Instituto Myra Eliane, que mantém o espaço expositivo no município de Caucaia, numa parceria com o Museu da Fotografia Fortaleza. Entre os compromissos do IME, está o de contribuir para democratização do acesso à arte por meio de programações gratuitas e de grande relevância cultural.
Na abertura, convidados conheceram em primeira mão imagens que registram personalidades marcantes da cultura, da política, do esporte e da moda. Entre os retratados estão nomes como Fernanda Montenegro, Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Wagner Moura e Rita Lee.
Com curadoria de Rodrigo Villela e Fábio Furtado, a exposição permanece em cartaz até 28 de novembro, celebrando a fotografia como documento estético e cultural.