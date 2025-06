Fundador do grupo Fundo de Quintal, Bira Presidente morre aos 88 anos no Rio de Janeiro

Nome fundamental do samba, Bira Presidente faleceu nesse sábado (14), aos 88 anos, no Rio de Janeiro. Ele enfrentava o tratamento de um câncer de próstata e tinha Alzheimer. Ele deixa duas filhas, dois netos e um bisneto. Velório e sepultamento ainda serão informados pela família.

O legado de Bira – nascido Ubirajara Félix do Nascimento – é grande. O músico fundou o grupo Fundo de Quintal, um dos mais influentes no samba, na década de 1970. A formação surgiu a partir das rodas de samba do bloco carnavalesco Cacique de Ramos, criado também pelo artista.

Enquanto percussionista, cantor e compositor, ele ajudou a transformar as rodas de samba do subúrbio carioca em um movimento musical que revolucionou o samba tradicional. As informações são do g1.

Veja também Verso Banda cearense Plastique Noir comemora 20 anos com turnê inédita na Europa e novo álbum Verso Saiba onde aproveitar quadrilhas e festivais juninos em Fortaleza; Prefeitura divulga programação

Em nota, o bloco Cacique de Ramos e o grupo Fundo de Quintal destacaram que a atuação de Bira no Cacique "moldou o bloco e o samba". Por sua vez, no Fundo de Quintal, ele foi "o ponto de partida de uma linguagem que redefiniu a roda de samba e inspirou gerações".

Firmeza e ética

O texto também sublinha que a trajetória do sambista foi marcada "pela firmeza, pela ética e pela contribuição inestimável ao samba e à cultura popular brasileira".

Abaixo, você confere a nota completa.

"Hoje nos despedimos daquele que é o próprio Cacique

O Grêmio Recreativo Cacique de Ramos e o Grupo Fundo de Quintal informam, com profundo pesar, o falecimento de Ubirajara Félix do Nascimento, o Bira Presidente, ocorrido às 23h55 do sábado, 14 de junho de 2025, aos 88 anos, no Hospital da Unimed Ferj, na Barra da Tijuca. Em decorrência de complicações relacionadas ao câncer de próstata e ao Alzheimer.

Fundador do Cacique de Ramos e um dos criadores do grupo Fundo de Quintal, Bira construiu uma trajetória marcada pela firmeza, pela ética e pela contribuição inestimável ao samba e à cultura popular brasileira.

Sua atuação no Cacique de Ramos moldou o bloco e o samba, o Doce Refúgio se tornou um espaço de referência cultural. No Fundo de Quintal, foi o ponto de partida de uma linguagem que redefiniu a roda de samba e inspirou gerações.

Bira deixa as filhas Karla Marcelly e Christian Kelly, os netos Yan e Brian, e a bisneta Lua. O velório e o sepultamento serão informados assim que confirmados pela família.

Cacique de Ramos

Fundo de Quintal"