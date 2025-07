Fortaleza recebe espetáculo 'Avesso do Avesso', com Letícia Spiller e Marcelo Serrado

Os atores Letícia Spiller e Marcelo Serrado desembarcam em Fortaleza em agosto com a peça “Avesso do Avesso”. As apresentações da peça acontecem nos dias 8, 9 e 10 de agosto, no Cineteatro São Luiz: na sexta e sábado, às 20h, e no domingo, às 18h. Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria do teatro e pela plataforma Sympla.

Em “Avesso do Avesso”, Letícia e Marcelo celebram os 35 anos de amizade interpretando uma série de casais envolvidos em crises afetivas, dilemas contemporâneos e situações inusitadas, que vão do swing a uma sala de transplante cardíaco, tudo com humor, leveza e crítica social.

Os textos da produção são assinados por grandes nomes da dramaturgia brasileira, como Aloísio de Abreu, Tati Bernardi, Gustavo Pinheiro e Claudia Tajes. A direção de Marcelo Saback.

Não é a primeira vez que Letícia e Marcelo trabalham juntos. Eles já estiveram no elenco das novelas "Quatro por Quatro",atualmente reprisada no Globoplay Novelas, "Sabor da Paixão" e "O Sétimo Guardião".

O espetáculo faz parte do Projeto Conexão, uma iniciativa cultural inédita no Ceará, em parceria com o Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet.

Serviço

Avesso do Avesso