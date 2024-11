Marcello Novaes e Letícia Spiller celebram estreia de filho como protagonista de novela

O ator Pedro Novaes estreou na segunda-feira (4) como um dos protagonistas da nova novela da Globo das 18h, “Garota do Momento”, de Alessandra Poggi. Nas redes sociais, os pais do jovem, os atores Marcello Novaes e Letícia Spiller, celebraram o novo trabalho do filho.

Veja também Zoeira Tatá Werneck chora em entrevista no 'Lady Night' ao revelar caso de abuso: 'Tenho medo de falar' Zoeira Elisa Lucinda homenageia namorado pelo aniversário de 35 anos

Marcelo publicou uma foto de Pedro e desejou sorte ao filho: “Hoje é o dia de uma nova trajetória para você, meu amor. Desejo que você tenha muita sorte e, claro, muito sucesso. Tenho certeza de que vai crescer muito como pessoa e ator. Estarei torcendo e aqui, tá? Te amo, meu filhote”.

Letícia também fez uma postagem no Instagram: “Estreia 'Garota do Momento', com o meu amor! Quebrem tudo e divirtam-se muito”.

Além de ator, Pedro também é músico e já esteve no elenco de “Malhação”.

Em “Garota do Momento”, ele vive o personagem Beto, que se envolve em um triângulo amoroso com Beatriz, papel de Duda Santos, e Bia, personagem de Maisa Silva. Maisa, aliás, entra nesta terça-feira (5) no folhetim.