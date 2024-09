Festival gratuito une reflexões sobre cinema e educação com exibição de filmes e seminário

As múltiplas conexões entre cinema e educação são pauta do Vento da Tarde: 1º Festival de Filmes de Formação, que será realizado entre os dias 17 e 21 deste mês em Fortaleza.

Com programação gratuita, o evento reúne filmes produzidos em contextos formativos e, ainda, convida pesquisadores das duas áreas para seminário. As ações do Vento da Tarde se dividem entre o Cinema do Dragão e o Museu da Imagem e do Som.

A abertura do festival, que acontece nesta terça-feira (17), a partir das 19 horas, será marcada pela exibição do longa baiano “Saudade Fez Morada Aqui Dentro”, no Cinema do Dragão. Depois, haverá debate com o diretor Haroldo Borges e os produtores Paula Gomes, Marcos Bautista e Ernesto Molinero.

A programação do Vento da Tarde é composta por três seções de filmes — Mostra Aragem, Mostra Aracati e Mostra Filme de Formação —, além do Seminário Arejar o Pensamento: diálogos entre Cinema e Educação.

Com direção de Davi Jaguaribe e curadoria geral de Isaac Pipano, o festival traz entre os convidados do seminário nomes referenciais do País na área como os professores universitários Cezar Migliorin, da Federal Fluminense, e Adriana Fresquet, da Federal do Rio de Janeiro.

Mostras

A exibição de “Saudade Fez Morada Aqui Dentro” compõe a seleção da Mostra Filme de Formação, composta por produções do Coletivo Plano 3 Filmes.

Já a Mostra Aragem apresenta 31 filmes realizados em escolas do País em parceria com a Rede Kino – Rede Latino-americana de Educação, Cinema e Audiovisual. Deles, dois são do Ceará. Serão três sessões pela manhã no Cinema do Dragão, entre os dias 18 e 20.

Finalmente, a Mostra Aracati é competitiva e abarca 25 obras produzidas em universidades, escolas técnicas e cursos livres, sendo cinco cearenses. As sessões ocorrem também de 18 a 20, no Cinema do Dragão, mas no período da noite.

Arejar o Pensamento

O destaque no evento para além das mostras é o Seminário Arejar o Pensamento: diálogos entre Cinema e Educação, que reunirá educadores e cineastas para troca de experiências em temas que envolvem os dois campos.

Discussões sobre regulamentação do cinema em escolas e a preservação de acervos audiovisuais irão acontecer nas atividades do seminário.

A abertura da programação ocorre nesta quarta-feira (18), às 14h30, com a aula aberta “Processos Criativos e Subjetivos: Cinema, Educação e Clínica”, com Cezar Migliorin. Tanto ela quanto os outros encontros ocorrem no Museu da Imagem e do Som.

Todas as mesas necessitam de inscrição prévia. O formulário está disponível no site.

Programação

Terça, 17

19 horas - Cerimônia de abertura , no Cinema do Dragão

, no Cinema do Dragão 20 horas - Mostra Filme de Formação: Saudade Fez Morada Aqui Dentro, no Cinema do Dragão

Quarta, 18

8h30 - 1ª Sessão da Mostra Aragem , no Cinema do Dragão

, no Cinema do Dragão 14h30 - Aula aberta: Processos criativos e subjetivos: cinema, educação e clínica , no MIS-CE

, no MIS-CE 19 horas - 1ª Sessão da Mostra Aracati, no Cinema do Dragão

Quinta, 19

8h30 - 2ª Sessão da Mostra Aragem , no Cinema do Dragão

, no Cinema do Dragão 14h30 - Cinema nas Escolas: Regulamentação, Perspectivas e Oportunidades , no MIS-CE

, no MIS-CE 16h30 - Debate da 1ª Sessão da Mostra Aracati , on-line

, on-line 19 horas - 2ª Sessão da Mostra Aracati, no Cinema do Dragão

Sexta, 20

8h30 - 3ª Sessão da Mostra Aragem , no Cinema do Dragão

, no Cinema do Dragão 14h30 - Preservação e Difusão: construindo uma cultura cinematográfica nas escolas , no MIS-CE

, no MIS-CE 16h30 - Debate da 2ª Sessão da Mostra Aracati , on-line

, on-line 19 horas - 3ª Sessão da Mostra Aracati, no Cinema do Dragão

Sábado, 21

16h30 - Debate da 3ª Sessão da Mostra Aracati , on-line

, on-line 19 horas - Encerramento e premiações , no Cinema do Dragão

, no Cinema do Dragão 20 horas - Mostra Filme de Formação: Jonas e a Baleia, no Cinema do Dragão

Vento da Tarde: 1º Festival de Filmes de Formação