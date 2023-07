Férias para crianças: programação infantil em Fortaleza tem cinema, teatro, sítio e mais

Sessões lúdicas sobre Astronomia e Ciências. Mostras especiais no escurinho do cinema. Um mega laboratório num ônibus super equipado. Piscina de lama e escorrega tamanho família. São férias, e Fortaleza reserva às crianças uma fartura de atividades para o período de descanso. Grande parte delas acontece de graça e a partir de diferentes gostos.

Entre as casas de ativação desses fazeres, estão o Cineteatro São Luiz, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, a Casa de José de Alencar, incluindo também um sítio na Região Metropolitana de Fortaleza, com gincanas, espaços brincantes e minizoo. Prepare a agenda e se programe. Os pequenos vão adorar.

Teatro e brincadeiras

Legenda: No Centro Cultural Porto Dragão, o TIC apresenta “As Canções de Makuru”, para crianças de seis meses a 4 anos Foto: Divulgação

Para quem gosta de teatro, uma das melhores opções é a 12ª edição do Festival de Teatro Infantil do Ceará - TIC, realizado no Dragão do Mar. O evento une cultura e educação ambiental, trazendo espetáculo e show inéditos, peças teatrais, oficina, atração musical e feirinhas de comida e troca de livros e brinquedos. Toda a programação é gratuita e livre.

Os próximos dias do festival serão aos domingos (09, 16, 23 e 30), sempre na Praça Verde, com muito mais espaço para a criançada brincar ao ar livre. Além disso, nos dias 23 e 30, às 17h, no Teatro Dragão do Mar, haverá a peça “Brincadeiras Perdidas”, que apresenta o fantástico mundo do teatro e a importância da arte por meio de brincadeiras infantis.

Festival de Teatro Infantil do Ceará - TIC

Dias 9, 16, 23 e 30, das 16h às 19h, na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema). Gratuito. Mais informações pelas redes sociais do equipamento

Ciência, cultura e diversão

Legenda: A edição de férias da Feira do Zé, na Casa de José de Alencar, congrega diferentes fazeres e atrações Foto: Divulgação

No sábado (8), a Casa de José de Alencar é o destino perfeito. Por lá, acontecerá a edição de férias da Feira do Zé. Das 8h às 13h, haverá brinquedos e brincadeiras, experimentos científicos, música, biodança, meditação, capoeira e uma grande feira criativa. O Museu do Brinquedo de Fortaleza, por exemplo, estará aberto com acesso gratuito.

Já o projeto Ciência Itinerante trará um mega laboratório em um ônibus super equipado, aproximando os pequenos de amplos saberes. Além de toda a fartura de atividades, há uma ainda mais especial: no Pé de Livros, as crianças vão ter contato com a leitura, e todo mundo também pode visitar o museu e as pinacotecas da Casa de José de Alencar. Vão!

Edição de férias da Feira do Zé, na Casa de José de Alencar

Av. Washington Soares, 6055 - José de Alencar. Das 8h às 13h, de forma gratuita. Contato: (85) 3366-9276

Clássicos do cinema

Legenda: Mostra especial no São Luiz acontecerá até 22 de julho, em horários pela manhã e à tarde Foto: Natinho Rodrigues

Que tal pegar uma pipoquinha e curtir um filme no escuro do cinema? Na programação de férias do Cineteatro São Luiz, uma mostra especial resgata clássicos infantis – com possibilidade de encantar pequenos e famílias. Tudo acontece até o dia 22 de julho, em horários pela manhã e à tarde, e alguns filmes terão mais de uma exibição.

É o caso de “A Viagem de Chihiro”, “Os Incríveis”, “Moana - Um Mar de Aventuras”, “Toy Story - Um Mundo de Aventuras”, “A Bela e a Fera”, “O Rei Leão”, “Frozen - Uma Aventura Congelante”, “Divertida Mente”, “Viva - A Vida é uma Festa”, “Procurando Nemo”, “Minions” e “Meu Malvado Favorito”. Não dá para perder.

Mostra com clássicos do cinema infantil, no Cineteatro São Luiz

R. Major Facundo, 500 - Centro. Até o dia 22 de julho, em horários variados. Gratuito. Para entrada, não é necessário retirada de ingresso, basta apresentar documento de identificação com foto. Programação completa nas redes sociais do equipamento

Conhecer Van Gogh

Legenda: “Van Gogh Live 8K” prorrogou a exibição em Fortaleza e permanece em cartaz até o fim de julho Foto: Divulgação

Se você e sua criança ainda não foram, chegou o momento de ir. A exposição “Van Gogh Live 8K” prorrogou a exibição em Fortaleza e permanece em cartaz até o fim de julho. É a oportunidade ideal para mergulhar na arte de um dos maiores pintores de todos os tempos, tudo por meio de inovadora tecnologia e visuais arrebatadores.

No total, cinco ambientes fazem a gente se demorar na mostra. Dois que merecem destaque são o campo de girassóis – sala espelhada em luz amarela, com girassóis do teto ao chão – e a antessala com um rosto em 3D do gênio, além, é claro, do imenso galpão onde acontece o espetáculo de imagens, sons e palavras, com narração de Fernanda Montenegro. Imperdível.

Exposição imersiva Van Gogh Live 8k

No estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza (Rua. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu). Visitação: de segunda a sábado, das 10h às 21h20; aos domingos, das 13h às 20h20. Ingressos: Semana Diurno - R$60 / Semana Noturno (segunda a sexta): R$80 (a partir de 18h)/ Fim de Semana (sábado, domingo e feriado): R$90. Onde comprar: neste site

Todo mundo nos museus

Legenda: Exposições na Pinacoteca do Ceará, no Museu da Fotografia Fortaleza e no Museu Brinquedim aproximam crianças da arte de modo lúdico e brincante Foto: Kid Júnior

Se a escolha for por museus, não faltam opções na Capital e na Região Metropolitana. A partir de diferentes abordagens, os pequenos podem conhecer a obra de vários artistas, além de contextos super interessantes envolvendo brinquedos, brincadeiras, linhas e formas, discussões sobre meio-ambiente, entre outros.

Na Pinacoteca do Ceará, por exemplo, continuam em cartaz as exposições “Bonito pra chover”, “Se Arar”, “No Lápis da Vida não tem Borracha” e “Amar Se Aprende Amando”. Além disso, neste domingo (9), haverá o “Ateliê Criança Cria: Pinturas fantásticas”, em duas edições: pela manhã, das 10h às 11h, e à tarde, de 15h às 16h.

No Museu da Fotografia Fortaleza, outras coleções e mostras fotográficas chamam todos para mais perto. Já no Museu da Indústria, até o dia 27 de julho, acontecerá oficina de brinquedos cinéticos, espetáculo teatral e visita pelas duas exposições em cartaz no espaço.

Por fim, em Pindoretama, o Museu Brinquedim faz jus ao nome, apresentando espaço livre e aberto para as crianças soltarem a imaginação. Escolha o seu e vá.

Museus em Fortaleza e na Região Metropolitana

Pinacoteca do Ceará

Rua 24 de Maio, 34 - Centro. Funcionamento: de quinta a sábado, das 12h às 20h, e aos domingos, das 12h às 20h. Acesso até 30 minutos antes. Gratuito. Mais informações pelas redes sociais do equipamento

Museu da Fotografia Fortaleza

Rua Frederico Borges, 545, Varjota. Funcionamento: de domingo a domingo, das 12h às 17h. Gratuito. Mais informações pelas redes sociais do equipamento

Museu Brinquedim

Alto Alegre, Pindoretama - CE. Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 9h às 16h. Ingressos: R$30 (inteira). Mais informações pelas redes sociais do equipamento

Museu da Indústria

R. Dr. João Moreira, 143 - Centro. Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 17h, com entrada até às 16h30; e, aos domingos, das 9h às 13h, com entrada até às 12h30. Visitação: quintas, sextas e sábados, às 10h30 e às 13h30; aos domingos, às 10h30. A capacidade máxima de grupos é de 30 pessoas, por ordem de chegada. Gratuito. Mais informações pelas redes sociais do equipamento

Brincar no sítio

Legenda: Oficinas, vivências, projetos, brincar livre e muitas surpresas acontecem no Sítio Encantado Foto: Divulgação

Que tal escorregar, correr, se molhar e ser feliz? Esse combo de maravilhas é ofertado no Espaço Sítio Encantado, em Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, por meio do projeto “Férias Brincante”. A ação acontece neste domingo (9), de 8h30 às 11h30. O turno contempla oficinas, vivências, projetos, brincar livre e muitas surpresas.

O pacote de atrações reúne gincanas divertidas em família, brincadeiras corpo em movimento, oficina sensorial, brincadeiras molhadas e coloridas, escorrega na lona, espaço casinha brincante, piscina de lama, minizoo encantado, escorrega tamanho família, lona molhada, teia de aranha colorida, tirolesa e casa na árvores, entre muitas outras.

Projeto Férias Brincante, no Espaço Sítio Encantado

R. José de Paula, 456 - Centro, Eusébio. Ingressos: R$100 (uma criança + dois adultos acompanhantes). É necessário efetuar a inscrição antecipadamente por meio do contato (85) 99992-3714. Mais informações pelas redes sociais do equipamento