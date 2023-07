Cerâmica, bordado, cartonagem e mais: onde fazer cursos de trabalhos manuais em Fortaleza

O interesse em aprender trabalhos manuais seja por hobby ou para ter uma renda extra tem aumentado bastante nos últimos anos. Trabalhar com artigos artesanais proporciona um momento de auto conexão, além de poder auxiliar no controle da ansiedade pela necessidade de viver aquela ocasião presente.

Em Fortaleza, espaços diversos oferecem cursos e oficinas para quem deseja aprender alguma técnica, desde cerâmica a cartonagem. O Diário do Nordeste selecionou uma lista com opções gratuitas e pagas. Confira:

Pintura em cerâmica

Legenda: Painépou dá cursos de pintura em cerâmica Foto: Reprodução

Facilitado pela artista visual Fernanda Beviláqua, as vivências da Painépou envolve a pintura de jarros, criando um momento de auto conexão para o participante. As vivências acontecem em diferentes locais da cidade com turmas abertas periodicamente.

A próxima turma acontece no dia 15 de julho, com inscrições abertas no próximo dia 5 pelo Instagram da @meupainepou. A atividade custa R$ 190 incluindo jarro, dois pincéis, tintas, godê, selante acrílico para proteger a pintura e encartes com informações.

“A gente toma como base sete decretos da criação, criados pela PNP, que são esses: eu contemplo o caminho; eu busco em mim o que eu preciso; eu honro meus feitos; eu colaboro comigo e com o mundo ao meu redor; eu me acolho; eu me percebo; e eu me abro para o que deve chegar até mim”, explica Fernanda.

Mais informações: cursos da Painépou ocorrem em espaços diversos de Fortaleza. As informações são divulgadas no Instagram @meupainepou

Gravura, conservação e restauro

Legenda: Oficina de técnicas de gravura da Escola de Artes e Ofícios Foto: Paulo Marcelo Freitas/EAOTPS

Há mais de 20 anos em funcionamento em Fortaleza, a Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho oferta cursos em três vertentes: conservação e restauração de bens patrimoniais móveis; gravura (xilogravura, gravura em metal (encavo), litogravura e serigrafia (estamparia); e artesanato (couro, costura e bordado, madeira, argila (cerâmica) e prataria).

No mês de julho, a Escola oferta o curso Patrimônio para Todos – Uma aventura através das memórias, com inscrições abertas a partir de 30 de junho. As atividades vão acontecer nos bairros Conjunto Ceará, Mucuripe, Serrinha, Bom Jardim e Poço da Draga.

“A gente vai trabalhar com a temática de patrimônios invisíveis, que não estão sendo cuidados e olhados pelo poder público, a própria comunidade escolhe também, por exemplo, as histórias contadas por pessoas mais velhas viram patrimônio da comunidade. 10 jovens são os facilitadores”, explica a coordenadora da Escola Maninha Morais.

Ainda este ano, serão ofertados os cursos: iniciação em bordado e costura; tecelagem manual, macramê, artefatos em couro, estamparia artesanal; conservação e restauração de bens patrimoniais móveis e integrados: técnicas com pinturas parietais, tela, encadernação e escultura; empreendedorismo com foco em produtos criativos; iniciação em gravura; prataria artesanal.

As atividades são gratuitas e têm como público-alvo jovens egressos da escola pública, entre 18 e 29 anos. Caso o número de vagas não fique completo, outras pessoas são chamadas.

Mais informações: Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (Av. Francisco Sá, 1801 - Jacarecanga). Detalhes dos cursos são publicados no Instagram @escolaarteseoficios.tps

Modelagem de cerâmica

Legenda: Alunos podem fazer as próprias peças de cerâmica no Ateliê Flor da Terra Foto: Reprodução

Para quem deseja produzir as próprias peças de cerâmica, o Ateliê Flor da Terra oferta cursos na área. “Da preparação do barro ao levantar da peça no torno, ou esculpir o que queira com as mãos”, sintetiza o professor Vanderlan Costa, um dos responsáveis pelo espaço.

As aulas acontecem nos dias de quarta e quinta-feira, com horários disponíveis das 9h às 21h, e sábado, das 9h30 às 11h30. O aluno escolhe um dia por semana para a aula que dura duas horas. De tempos em tempos, o Ateliê também oferta workshops e oficinas.

O investimento é de R$ 600 por mês com todo o material incluído, além da primeira queima de biscoito (argila).

Mais informações: Ateliê Flor da Terra (Rua Des. Praxedes, 1097 - Montese). Detalhes sobre os cursos no Instagram @atelierflordaterra

Bordado e crochê

Espaço multicultural, a Casa Bendita, além do espaço da cafeteria e armarinho, oferece cursos mensalmente. Para o mês de julho, a programação conta com oficina de bordado sobre fotografia, crochê e tricô, pontos de macramê, tapete com fio barroco, crochê infantojuvenil para o público entre 10 e 17 anos e mais.

As datas e horários serão divulgados nos próximos dias nas redes sociais da Casa Bendita. O número de vagas varia entre 8 e 15 a depender da atividade escolhida.

Mais informações: Casa Bendita (Av. Rui Barbosa, 888 - Meireles). Detalhes sobre os cursos no Instagram @casa_bendita

Cartonagem e resina epóxi

Na Mil Ideias são ofertados cursos totalmente práticos, em que os alunos saem com as peças prontas. A maioria é direcionada para mulheres que querem ter o próprio negócio, ter uma renda extra e poder trabalhar de casa. Ou mesmo para quem deseja aprender trabalhos manuais, conhecer novas pessoas, confeccionar artigos para presentear a família e amigos.

Durante o mês de julho, por conta das férias escolares, a escola oferece algumas oficinas direcionadas para as crianças.

Os cursos são livres e geralmente acontecem durante uma tarde (durante a semana) e sábado (durante a manhã). Dentre as opções, tem de cartonagem, pintura em madeira, laços e resina époxi, além das oficinas de arte sacra e confecção de sacolas de papel e de scrapbooking para crianças.

A programação completa será divulgada em breve nas redes sociais da Mil Ideias. Os valores das atividades variam conforme o curso escolhido, mas custam a partir de R$ 50 mais o material.

Mais informações: Mil Ideias (Av. Barão de Studart, 626 - Meireles). Detalhes sobre os cursos no Instagram @milideias

Biscuit e boneca de pano

Legenda: Espaço Cantinho da Arte oferece oficinas gratuitas para pessoas com mais de 60 anos Foto: Divulgação

O projeto Cantinho da Arte do Shopping Parangaba, realizado em parceria com o Instituto IRIS (Instituto de Investimento e Responsabilidade Social), oferta cursos de artesanato gratuitos para pessoas com mais de 60 anos.

São ofertadas ações de produção de biscuit à pintura, passando pelo crochê, bordados e bonecas de pano. As matrículas podem ser feitas no espaço Cantinho da Arte, de segunda à sexta, das 10h às 18h, no Piso L2. Os inscritos recebem todo material necessário para produção artística.

As aulas para a produção de boneca de pano acontecem às segundas; nas quartas, a aula é de artesanatos diversos; e nas sextas, é a de técnicas de biscuit, laços e tiaras, sempre de 13h40 às 16h. As oficinas acontecem uma vez por semana.

Mais informações: Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba). Detalhes sobre os cursos no Instagram @shoppingparangaba

