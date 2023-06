Ancestralidade e representatividade negra para crianças: espetáculos unem música e fantasia no palco

A 12ª edição do Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará (TIC) chega a Fortaleza neste sábado (1º) com programação diversa e gratuita no Cuca Pici, Centro Cultural Porto Dragão e Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Dentre os espetáculos, há atividades que abordam questões étnico-raciais e ancestralidade para crianças.

A partir de uma linguagem lúdica e atual, o ator Junior Dantas apresenta o solo infanto-juvenil “O Pequeno Herói Preto” que celebra a cultura africana e afro-brasileira. Na história, um menino youtuber de 10 anos, Super Nagô, descobre superpoderes através de antepassados e um episódio de racismo sofrido pela mãe.

Para proteger os familiares, ele se torna um super-herói. “A mensagem que ele deixa é que o poder tá dentro da gente, que você não precisa ter superpoderes pra ser um herói. É uma desconstrução dessa imagem que temos dos heróis, de forma lúdica falamos de algo muito sério”, explica Junior.

O espetáculo é também musical com fortes influências das músicas africanas e afro-brasileiras. Além disso, o protagonista ensina sobre heróis pretos da vida real, como Dandara, Dragão do Mar, Zumbi dos Palmares e tantos outros.

Junior Dantas ator “Toda a história foi construída a partir de referências da minha infância. Como eu não via pessoas iguais a mim nos livros, na TV, surgiu essa ideia de criar esse príncipe, a partir da falta desses personagens retratados positivamente, porque somos a maioria da população brasileira, mas não somos retratados. Quero que as crianças vejam essas pessoas no lugar de felicidade, de música".

Música para crianças

A cantora Lorena Nunes também se apresenta na programação do Festival com o show Xirezim, primeiro trabalho solo para crianças, com direção musical de Gustav Portela e participação de artistas cearenses. Seus álbuns destacam composições contemporâneas do Ceará, incluindo seu mais recente lançamento, “La Mar”.

Com todas as referências e influências da música afro-brasileira e nordestina, o show Xirezim é um encontro ancestral e afro futurista, em que esses ritmos se combinam com elementos eletrônicos, criando uma sonoridade jovem e familiar de releituras de compositores brasileiros famosos e músicas autorais.

Legenda: Lorena Nunes apresenta primeiro show voltado para o público infantil Foto: Beatriz Bley

O repertório traz músicas de Gilberto Gil, Chico José, Luiz Gonzaga, Francisco Gil, Malu Vitorino e, claro, suas composições autorais.

O show, segundo Lorena, é ainda mais especial por ser específico para crianças. "Essa coisa de ser um palco mais baixo, cantar olhando no olho deles e eles poderem chegar perto é muito legal, porque não tem plateia mais sincera. Eu me sinto a Xuxa preta", brinca.

roda de orixás, então tem toda essa referência. Além claro também das minhas canções autorais e de compositores cearenses. Construí essa apresentação para ser uma narrativa que trouxesse esse lugar de pertencimento e de autoestima para as crianças”. Lorena Nunes cantora “O show vai pra esse lugar de beber a música afro-brasileira e nordestina. Xirê é a, então tem toda essa referência. Além claro também das minhas canções autorais e de compositores cearenses. Construí essa apresentação para ser uma narrativa que trouxesse esse lugar de pertencimento e de autoestima para as crianças”.

No espetáculo musical, Lorena interpreta uma rainha africana para convidar as crianças a enxergarem ali a representatividade e esse lugar de admiração e ela destaca a grande importância que existe em tratar temas como esse com as crianças.

“Durante muito tempo, se teve muito espaço pra falar de narrativas eurocentradas e embranquecidas, e tudo que fala sobre religiões de matrizes africanas e afro cultura é rejeitado, então trazer isso é muito importante, porque é um lugar lindo de muita identificação”, pontua.

Festival TIC

Com programação direcionada ao público infantil, o Festival TIC acontece desde maio com atividades em seis cidades no interior do Ceará. Neste fim de semana, o TIC retorna a Fortaleza e a abertura acontece no sábado (1º), no Cuca Pici, a partir de 17h, com a peça “O Pequeno Herói Preto”.

Além dos espetáculos, a programação conta ainda com feira de trocas e doação de livros e brinquedos, oficina de confecção de bonecos com material reciclável. O projeto Brincando e Pintando no Dragão, uma ação do Dragão do Mar com brincadeiras e atividades lúdicas que tradicionalmente acontece no domingo, neste fim de semana, acontecerá no sábado.

Sobral também recebe as atividades neste 1º de julho, abrindo as comemorações de 250 anos da cidade. Com início às 18h30, o Boulevard do Arco de Sobral receberá o DJ Miau, “Theatro Misterioso”, da Cia. Mevitevendo (SP), e banda Dona Zefinha (CE) apresentando o show “O circo sem teto da lona furada dos bufões”. No local, o público contará também com feira de trocas e doação de livros e brinquedos e oficina de cnofecção de bonecos com material reciclável.

Veja a programação completa

Sábado (1º)

17h – O Pequeno Herói Preto – Junior Dantas

Local: Cuca Pici

Classificação livre

17h – “As Canções de Makuru” – Bebelume

Local: Teatro B. de Paiva (Centro Cultural Porto Dragão)

Recomendado para crianças de seis meses a quatro anos.

17h30 – “Bia e Luca Contra o Dr. Desperdício” – Grupo Blitz

Local: Espaço Arena Dragão do Mar

Classificação livre

18h – “João Preguiça” – Cia Prisma

Local: Espaço Arena Dragão do Mar

Classificação livre

19h – Show “Xirezim” – Lorena Nunes

Local: Espaço Arena Dragão do Mar

Classificação livre

17h às 20h - DJ Miau / Brincando e Pintando / Feirinha de Comidas

Local: Espaço Arena Dragão do Mar

Classificação livre

Domingo (2)

17h – “As Canções de Makuru” – Bebelume

Local: Teatro B. de Paiva (Centro Cultural Porto Dragão)

Recomendado para crianças de seis meses a quatro anos.

17h30 – O Pequeno Herói Preto – Junior Dantas

Local: Teatro Dragão do Mar

Classificação livre

18h30 – “Theatro Misterioso” – Cia. Mevitevendo

Local: Espaço Arena Dragão do Mar

Classificação livre

17h às 20h - DJ Miau / Feira de Troca de Livros e Brinquedos / Oficina de Confecção de Bonecos com Material Reciclável / Feirinha de comidas

Local: Espaço Arena Dragão do Mar

Classificação livre

