Ex-namorada de Gal Costa, Lúcia Veríssimo se declara para artista: 'eternamente'

A atriz Lúcia Veríssimo, ex-namorada de Gal Costa, que faleceu na manhã desta quarta-feira (9), prestou uma homenagem à cantora por meio das redes sociais. A artista publicou um vídeo com fundo completamente preto, em referência ao luto, e escreveu um trecho de "Eternamente", um dos grandes sucessos na voz da artista.

“Só mesmo o tempo / Vai poder provar / A eternidade das canções / A nossa música está no ar / Emocionando os corações / Pois tudo que é amor / Parece com você / Pense, lembre / Nunca vou te esquecer”, diz um trecho da canção.

Assumidamente bissexual, Gal era discreta em relação à vida pessoal e não tornava público relacionamentos amorosos com frequência. Além de Lúcia Veríssimo, ela viveu entre 1991 e 1992 com o empresário Marco Pereira e também teve um romance com a cantora Marina Lima, de 67 anos.

Velório de Gal Costa

O velório de Gal Costa será aberto ao público na próxima sexta-feira (11), de 9h às 15h, na Assembleia Legislativa de São Paulo (AL-SP). A informação foi anunciada pela equipe da artista por meio das redes sociais.

Gal morreu na manhã desta quarta, em sua casa, na capital paulista. A causa da morte não foi divulgada, mas os shows da turnê "As várias pontas de um estrela" haviam sido suspensos para que a cantora se recuperasse de uma cirurgia de retirada de um nódulo na fossa nasal direita.

Enterro

O enterro de Gal Costa também acontece nesta sexta, após o velório, mas será reservado apenas para familiares e amigos mais próximos, conforme comunicado da equipe da artista.

A última aparição de Gal nas redes sociais foi na noite dessa terça-feira (8), em um breve vídeo, publicado nos Stories do Instagram.Ela deixa um filho, Gabriel, de 17 anos.