Gal Costa imortalizou composições de cearenses como Fausto Nilo e Evaldo Gouveia

Gal Costa (1945-2022) consolidou-se como uma das maiores vozes da música. Grande parte desse legado se deve à incrível marca de uma sólida e farta discografia. Desde a estreia em 1967, com o disco "Domingo", a baiana registrou um total de 31 álbuns de estúdio.

A diversidade sonora é característica marcante desse acervo. Gal gravou diferentes estilos musicais e chega a ser difícil enumerar as muitas expressões que sua voz iluminou. Foi do frevo ao rock, do bolero ao Carnaval. Fez uma MPB com assinatura única e conseguiu interpretar a poesia de uma brilhante lista de compositores.

Em 1990, para o LP "Plural", a cantora interpretou “Alguém Me Disse”. Sucesso imortalizado pelo cearense Evaldo Gouveia (1928-2020). Entre os nomes que fizeram essa história fonográfica também consta Fausto Nilo. Por duas oportunidades, Gal Costa gravou canções assinadas pelo arquiteto e letrista. A parceria rendeu um dos grandes sucessos na carreira da estrela e até uma exclusiva versão para um clássico dos Beatles.

Gal, Fausto e Moraes

Por telefone, o arquiteto e compositor lamentou a morte da cantora. "Meu sentimento é de perda. De uma pessoa dona de uma arte pública como ela tinha, uma cantora excepcional e que sempre teve critérios maravilhosos sobre o seu repertório", compartilha.

Em 1982, entre as faixas do LP "Minha Voz", destaca-se o sucesso carnavalesco "Bloco do Prazer". A faixa invadiu as rádios brasileiras e consagrava o início dos anos 1980 da artista. A música é fruto da grande amizade e sinergia entre Fausto Nilo e Moraes Moreira (1947-2020).

Fausto resgata que essa oportunidade marcou sua trajetória artística. "Foi um dos momentos da minha carreira que me senti mais contente. É quando ela confirmou a gravação de 'Bloco do Prazer', que fiz com Moraes Moreira", descreve o autor.

Um dia Gal me ligou

Além dessa representativa participação no universo musical da baiana, Fausto Nilo relembra da segunda oportunidade em que Gal imortalizou um trabalho em que ele esteve à frente. Em meados dos anos 1980, a cantora atuava em estúdio na produção do álbum "Lua De Mel Como O Diabo Gosta" (1987).

O novo registro contava com temas assinados por Lulu Santos ("Arara"), Djavan ("O Vento"), Gonzaguinha ("Morro de Saudade", Milton Nascimento ("Me faz Bem"), entre outros nomes. Não bastasse reunir tantos talentos, a baiana também queria uma releitura especial dos "quatro garotos de Liverpool".

É quando nasce "Viver e Reviver" ("Here,There And Everywhere"). "Ela entrou em contato pessoalmente. Me ligou pedindo uma adaptação e foi super compreensiva", descreve Fausto Nilo.

Segundo o entrevistado, transcrever fielmente a letra de Lennon e McCartney poderia fazer com que o andamento sonoro se perdesse muito na adaptação em português. Com o aval da cantora, Fausto Nilo começou a trabalhar no pedido. "Ela já estava em estúdio e resolvemos em poucos dias", aponta.