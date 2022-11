Encontro de Gal Costa e Marília Mendonça é relembrado por fãs após morte da cantora; veja vídeo

Um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira (MPB), Gal Costa morreu nesta quarta-feira, 9 de novembro, aos 77 anos de idade. Logo após a notícia se difundir pelo País, fãs da cantora lembraram que, um ano atrás, também nos deixou a sertaneja Marília Mendonça, com quem Gal gravou, em 2018, a música 'Cuidando de Longe'.

Assista à parceria entre Gal Costa e Marília Mendonça:

"Tô ensaiando a despedida, mesmo tendo outros planos", escreveu Rodolpho, roteirista do podcast 'Quem Pode, Pod', no Twitter, citando um dos trechos mais bonitos da canção composta pela dupla de rainhas da música. Veja:

"'Cuidando de Longe', parceria de Gal Costa com Marília Mendonça, é simplesmente uma obra-prima. Eu amo essa música. Já estava sendo um pouco triste ouvi-la. Agora, ainda mais", escreveu outro fã no Twitter.

A própria Gal, também no Twitter, relembrou a parceria com Marília no último sábado (5), dia que marcou um ano da morte da cantora.

Morte de Marília

Marília Mendonça morreu em um acidente aéreo no dia 5 de novembro de 2021, aos 26 anos de idade. A aeronave caiu próximo à serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, com cinco pessoas a bordo. Nenhum dos que estavam embarcados resistiu.