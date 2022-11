'Meu nome é Gal': filme sobre Gal Costa tem Sophie Charlotte como protagonista e estreia em 2023

As memórias de Gal Costa, que morreu nesta quarta-feira (9), aos 77 anos de idade, serão retratadas em um filme previsto para ser lançado em 2023. O longa-metragem 'Meu nome é Gal' será protagonizado pela atriz Sophie Charlotte, que está no ar, atualmente, como Maíra, a protagonista de 'Todas as Flores', na Globoplay.

"A Gal é a resistência pelo corpo, pela arte, pela moda, pelo comportamento. No fim, a gente compreendeu que aquilo ali é uma mulher se fazendo, se potencializando e se libertando", disse Sophie em entrevista ao O Globo durante as filmagens da produção.

Produzida pela Paris Filmes e dirigida por Dandara Ferreira e Lô Politi, a película também trará personagens importantes na vida de Gal, como Caetano Veloso, interpretado por Rodrigo Lelis, e Gilberto Gil, vivido por Dan Ferreira.

Legenda: Rodrigo Lelis interpretará Caetano Veloso e contracenará com Sophie Charlotte, que dará vida a Gal Costa. Foto: Divulgação

Não será uma cinebiografia

Embora não seja uma cinebiografia, a trama retratará parte da trajetória de Gal a partir do momento em que ela deixa a Bahia, onde nasceu, para se mudar para o Rio de Janeiro e, depois, São Paulo, no fim dos anos 60 e início da década de 70. Dandara Ferreira, uma das diretoras, interpretará Maria Bethânia, uma das melhores amigas de Gal.

O filme é uma adaptação da série 'O nome dela é Gal', exibida pelo HBO Max, e mostra como a música guiou os caminhos de Gal Costa desde a infância.

'Te reverencio em absoluto'

No Instagram, a atriz Sophie Charlotte publicou uma série de fotos com a cantora e escreveu uma homenagem para ela. "Você é a estrela maior, primeira, minha sorte, barato total. [...] Queria te falar tanto que te amo. Te falei, né? Falei, ainda bem", comentou.

A protagonista do filme não mediu palavras para mostrar sua admiração: "Te reverencio em absoluto. Sua arte, sua revolução, sua brasilidade, sua voz infinita".

Morte de Gal

Gal Costa morreu na manhã desta quarta-feira (9), aos 77 anos. Não se sabe ainda a causa da morte.