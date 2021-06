Escola de música realiza campanha para ajudar alunos afetados pela pandemia

Em 1999, Nerilma dos Santos conheceu o clarinete por meio da Associação dos Amigos da Arte (AAMARTE), que abriu naquela época a sua primeira turma de música no município de Pindoretama. Hoje, mais de 20 anos depois, são os filhos da esteticista, Kaleby, de 11 anos, e Josué, de 9 anos, que compartilham os instrumentos e as aulas oferecidas pelo projeto.

A esteticista e os filhos são uma das 400 famílias beneficiadas com a campanha “Sinfonia Solidária”, organizada pela AAMARTE para arrecadar alimentos para famílias de crianças e adolescentes atendidas pelo projeto que se encontram em situação de vulnerabilidade devido à pandemia.

A ação, que teve início em março deste ano, vem recebendo doações para dar continuidade à campanha. A ideia é que a iniciativa perdure durante todo o período de crise sanitária, de modo a assegurar a segurança alimentar dos alunos com a distribuição de pelo menos uma cesta básica por mês para cada família beneficiada pelo projeto. Os interessados podem doar via PIX, transferência bancária ou através do telefone (85) 3092.7014.

“A gente viu que outras situações decorrentes da pandemia estavam acontecendo: a dificuldade financeira, o desemprego e a fome chegaram para algumas famílias. Decidimos ir além das partituras, além dos instrumentos, porque uma criança não vai aprender a tocar um instrumento estando com a barriga vazia, estando com fome. É uma necessidade básica, ela tem que estar bem para aprender”, pontua o coordenador pedagógico da AAMARTE, Adriano Martins.

Nerilma, que trabalha prestando serviços de estética em Pindoretama, conta que durante a pandemia viu seu faturamento cair em 80%. A situação do esposo dela foi ainda pior, compartilha. Proprietário de um transporte escolar, ele se viu sem renda com a chegada das aulas remotas.

“Graças a Deus, hoje nós estamos bem. A orquestra nos ajudou com as cestas. Foi de grande importância. No momento, estávamos precisando mesmo. Não só nós, mas também outras famílias daqui que foram beneficiadas com essa cesta”, acrescenta.

Música entre gerações

A esteticista foi aluna da AAMARTE até 2004, onde estudou clarinete, foi monitora e teve a oportunidade de viajar para a Alemanha, onde realizou sua primeira turnê como musicista. A experiência a instigou a incentivar os dois filhos a também desenvolverem a paixão pela música.

Legenda: Nerilma compartilha a paixão pela música com os filhos Kaleby e Josué Foto: Arquivo pessoal

O filho mais velho de Nerilma, Kaleb, compartilha com a mãe não só o interesse por música, mas também o mesmo instrumento: o clarinete. Já o caçula Josué toca trompete. “Para mim, é muito gratificante ter meus filhos na orquestra, poder ajudá-los”, explica.

As aulas na AAMARTE estão acontecendo de forma remota durante a pandemia. Nerilma diz que por conta disso ela acaba auxiliando os dois com as notas e partituras, atuando como uma espécie de ‘professora’ enquanto eles treinam em casa. “Quando eu toco alguma notinha errada, a minha mãe vem e me ajuda”, diz Josué.

Kaleby, que herdou o clarinete da mãe, conta que já sabia tocar um pouco antes de entrar na associação, há 2 anos, mas que foi na AMMARTE que ele desenvolveu, de fato, o interesse pelo instrumento. “É bom ter uma professora aqui em casa, pois tudo que eu erro, ela pode me corrigir”, acrescenta.

Nerilma destaca a importância da AAMARTE na vida dela e de outros jovens da cidade, que naquela época não contavam com as mesmas oportunidades de hoje. Atualmente, a associação expandiu suas ações para outros municípios, atuando também, além de Pindoretama, em São Gonçalo do Amarante e Limoeiro do Norte.

“Quando eu fazia parte da orquestra, eu não tinha muito apoio da minha família, diferente de hoje. Hoje eu dou muito apoio aos meus filhos. Até por eu ser mulher às vezes ficava um pouco complicado pra mim para sair para as viagens. Meus pais não queriam, diziam que isso não ia dar certo pra mim. Eu vejo hoje que eu não perdi nada de tempo. Passei seis anos na orquestra e esses anos foram de aprendizagem e hoje eu tô aplicando nos meus filhos”, completa.

Serviço

Doações para AAMARTE

Chave do PIX: aamartecontato@gmail.com

Transferência bancária:

Caixa Econômica Federal

Agência: 3418

Conta-corrente: 2183-6

Op: 03

CNPJ: 05.552.303/0001-30

Mais informações no telefone (85) 3092.7014 ou no site.