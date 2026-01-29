Carnaval blindado: o item que está salvando celulares e virou obsessão nos bloquinhos

Em meio à animação dos bloquinhos, trios elétricos e festas de rua, um acessório tem ganhado protagonismo no Carnaval: a doleira. Discreta e usada por baixo da roupa, ela virou item quase obrigatório entre foliões que querem curtir sem dor de cabeça e sem prejuízo.

A bolsa é usada por baixo da roupa (ou da fantasia) e costuma proteger itens de valor, como dinheiro, cartões e celular.

A preocupação faz sentido. Situações de lotação costumam ser propícias para casos de furtos.

Para o período carnavalesco, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) montou um plano especial de segurança em todo o Estado, com policiamento ostensivo a pé, motorizado e montado, além do uso de inteligência policial para mapear áreas e horários de maior risco.

Também estão previstas ações rápidas de abordagem, posicionamento estratégico em pontos de grande concentração e integração com outros órgãos de segurança e emergência.

Legenda: Usar cordinha no celular é uma medida de segurança importante para o Carnaval. Foto: Catatan Bunda/Shutterstock.

Mesmo com o reforço nas ruas, a PMCE reforça que a prevenção individual é fundamental. Entre as principais orientações estão:

uso de doleiras por baixo da roupa;

acessórios de retenção do celular, como cordinhas e alças presas ao corpo;

cuidados digitais, como manter o aparelho protegido por senha, biometria ou reconhecimento facial, além de ativar funções de rastreamento e bloqueio remoto

evitar levar grandes quantias de dinheiro;

não usar o celular em meio à multidão;

não guardar objetos em bolsos traseiros ou de fácil acesso;

recusar bebidas de desconhecidos;

evitar circular sozinho por locais isolados ou mal iluminados.

Outra dica importante é aderir a programas como o “Meu Celular”, do Governo do Ceará, que auxilia no bloqueio e na possível recuperação do aparelho em caso de furto ou roubo.

Legenda: Atenção ao usar o celular nos bloquinhos é fundamental. Foto: Nelson Antoine/Shutterstock.

Influenciadoras reforçam dicas práticas para a folia

Entre os foliões mais experientes, essas precauções e os cuidados já fazem parte da rotina. A influenciadora Krishna Souza recomenda que o celular fique sempre guardado em doleira, de preferência com uma cordinha para segurar ao manusear.

Legenda: Clara Novais alerta que o ideal é usar pochete na cintura e, por baixo da roupa, uma doleira com itens de maior valor. Foto: Arquivo pessoal.

Ela também aconselha não levar itens de alto valor, andar em grupo e até guardar uma cédula de emergência dentro do tênis, para garantir o retorno para casa em caso de imprevistos.

Já a criadora de conteúdo Clara Novais, que até já gravou um vídeo com dicas de segurança para seu perfil do Instagram, é direta: bolsa, nem pensar. Para ela, o ideal é usar pochete na cintura e, por baixo da roupa, uma doleira com celular, chave e cartão. Ter dinheiro em espécie também entra como estratégia de segurança durante os blocos.

No Carnaval, onde a regra é aproveitar cada minuto, a combinação entre planejamento, atenção e os acessórios certos pode ser decisiva.