Fantasias de Carnaval: sete ideias para fazer de última hora (e viralizar no bloco)

Ideias criativas, fáceis de montar (com o que você já tem em casa!) e aprovadas por influenciadoras que entendem de bloco, meme e brilho.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
pessoa carnavalesca, fantasiada, em meio a bloco.
Legenda: Fantasias de Carnaval podem ser superproduzidas ou feitas no improviso, com itens que você tem em casa.
Foto: Thiago Gadelha/SVM.

Deixou a fantasia de Carnaval para a última hora? Calma. Com criatividade, referências certeiras e alguns acessórios estratégicos, dá pra montar looks que salvam a folia, e ainda rendem likes nas redes sociais.

O Diário do Nordeste reuniu sete ideias rápidas inspiradas nas dicas das influenciadoras Krishna Sousa, Marissa Pimenta e Clara Novais. Confira a lista:

1. Fantasia do meme do momento (BBB, internet ou cultura pop)

Se está todo mundo falando, vira fantasia. “Pra viralizar, tem que estar alinhada com as coisas que impactam a cultura naquele momento! Dá pra ir de meme, se inspirar no Big Brother... Ir fantasiado de algo que tá todo mundo falando é a receita pro sucesso e pros likes”, diz Krishna Sousa.

Em Fortaleza, o servidor público Roderico Neto fez sucesso no bloco Pra Quem Gosta é Bom vestido como Juliano Floss e carregando uma Marina Sena de papelão.

Homem que se fantasiou de Juliano Floss, com cabelo loiro platinado e camiseta branca texturizada, encara a câmera enquanto segura um totem de papelão da cantora Marina Sena. Ele está em um local aberto com outras pessoas ao fundo e usa colares de contas. O totem mostra a artista em um traje de banho verde claro, com uma planta de cacto ao lado.
Legenda: O totem de papelão da Marina Sena foi confeccionado pelo próprio brincante.
Foto: Arquivo pessoal.

Como fazer: cartaz, frase-chave, maquiagem temática e atitude.

2. Fantasia da bala 

Uma base neutra, balas presas com alfinete e brincos e grampos customizados. “É só pegar uma base que você tem em casa, pendurar várias balas... e pronto! Ainda é ótima pra quebrar o gelo! Todo mundo te pede bala no bloco”, ensina Krishna.

3. Animal print + glitter 

Fantasia animal print, carnaval 2026, ideias de fantasia. na imagem, está a influenciadora krishna sousa, vestida com fantasia com estampa de onça
Legenda: Fantasia com estética animal print é opção possível na hora de improvisar.
Foto: Arquivo pessoal/Krishna Sousa.

Vale onça, zebra ou cobra, o que tiver no armário. “De última hora eu aposto no 'mistura tudo e vai'”, diz Marissa Pimenta, que resume a regra de ouro: “Brilho, muito brilho”.

Como fazer: roupa com estampa animal print + maquiagem glow + acessórios chamativos.

4. Circo lúdico

As fantasias lúdicas estão em alta neste Carnaval. “Carrossel, trapezista e Pierrot vão estar super em alta!”, aponta Krishna Sousa.

Dica extra: renda, luvas extravagantes e maquiagem temática elevam o look.

5. Biquíni + sobreposição

fantasia de sobreposição, de carnaval.
Legenda: Sobreposição é opção de fantasia fácil. Na foto, look da influenciadora Marissa Pimenta.
Foto: Arquivo pessoal.

Funciona de dia ou à noite. “Eu geralmente monto fantasias com o que tenho em casa. Tenho peças diferentes que fazem parte do meu acervo do ano todo. Ano passado fiz várias propostas só com biquíni, short jeans cortado, vestidinho de renda e bijuterias antigas que desmontei”, conta Marissa.

Como fazer: sobreponha biquíni com jeans, renda, pano amarrado e pedrarias.

6. Flores aplicadas 

“Comprei orquídeas de plástico pra aplicar num sutiã e em presilhas com cola quente. Virou sucesso”, relembra Marissa. É simples, barato e rende fotos lindas.

7. Look monocromático + maquiagem temática

Aqui entra a criatividade total, segundo Clara Novais, que defende que não existe fantasia errada, e, sim, olhar atento para o próprio armário.

“Não se preparou? Decidiu ir pro bloco em cima da hora? Fuça o armário e pensa composições diferentes. No Carnaval a gente tem mais liberdade: dá pra usar biquíni, sutiã, body, macaquinho ou short da academia e misturar acessórios. Coloca vários colares, lenços, pulseiras…", lista.

influenciadora clara novais com maquiagem de carnaval.
Legenda: Clara Novais dá a dica de investir na maquiagem.
Foto: Arquivo pessoal/Clara Novais.

A influenciadora ainda lembra que sempre existe a opção de ir com "o look ‘bonita’": "Brilhante, colorida, cheia de acessório. Às vezes, investir numa maquiagem já cria a fantasia. Pode se fantasiar de palhaço só fazendo a make, um look todo azul com peixinho desenhado no rosto e dizer que é do mar, ou tudo vermelho com glitter de coração e dizer que está apaixonada. O importante é investigar o armário e usar a maquiagem pra complementar a intenção do look”. 

Extras que salvam o bloco (e o corpo)

  • Tênis confortável (nada de estrear sapato)
  • Água sempre: intercale bebida alcoólica com água
  • Evite assaduras: creme, desodorante ou antiatrito ajudam
  • Pochete amiga: leve água, retoque de glitter e protetor
