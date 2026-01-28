Fantasias de Carnaval: sete ideias para fazer de última hora (e viralizar no bloco)

Deixou a fantasia de Carnaval para a última hora? Calma. Com criatividade, referências certeiras e alguns acessórios estratégicos, dá pra montar looks que salvam a folia, e ainda rendem likes nas redes sociais.

O Diário do Nordeste reuniu sete ideias rápidas inspiradas nas dicas das influenciadoras Krishna Sousa, Marissa Pimenta e Clara Novais. Confira a lista:

1. Fantasia do meme do momento (BBB, internet ou cultura pop)

Se está todo mundo falando, vira fantasia. “Pra viralizar, tem que estar alinhada com as coisas que impactam a cultura naquele momento! Dá pra ir de meme, se inspirar no Big Brother... Ir fantasiado de algo que tá todo mundo falando é a receita pro sucesso e pros likes”, diz Krishna Sousa.

Em Fortaleza, o servidor público Roderico Neto fez sucesso no bloco Pra Quem Gosta é Bom vestido como Juliano Floss e carregando uma Marina Sena de papelão.

Legenda: O totem de papelão da Marina Sena foi confeccionado pelo próprio brincante. Foto: Arquivo pessoal.

Como fazer: cartaz, frase-chave, maquiagem temática e atitude.

2. Fantasia da bala

Uma base neutra, balas presas com alfinete e brincos e grampos customizados. “É só pegar uma base que você tem em casa, pendurar várias balas... e pronto! Ainda é ótima pra quebrar o gelo! Todo mundo te pede bala no bloco”, ensina Krishna.

3. Animal print + glitter

Legenda: Fantasia com estética animal print é opção possível na hora de improvisar. Foto: Arquivo pessoal/Krishna Sousa.

Vale onça, zebra ou cobra, o que tiver no armário. “De última hora eu aposto no 'mistura tudo e vai'”, diz Marissa Pimenta, que resume a regra de ouro: “Brilho, muito brilho”.

Como fazer: roupa com estampa animal print + maquiagem glow + acessórios chamativos.

4. Circo lúdico

As fantasias lúdicas estão em alta neste Carnaval. “Carrossel, trapezista e Pierrot vão estar super em alta!”, aponta Krishna Sousa.

Dica extra: renda, luvas extravagantes e maquiagem temática elevam o look.

5. Biquíni + sobreposição

Legenda: Sobreposição é opção de fantasia fácil. Na foto, look da influenciadora Marissa Pimenta. Foto: Arquivo pessoal.

Funciona de dia ou à noite. “Eu geralmente monto fantasias com o que tenho em casa. Tenho peças diferentes que fazem parte do meu acervo do ano todo. Ano passado fiz várias propostas só com biquíni, short jeans cortado, vestidinho de renda e bijuterias antigas que desmontei”, conta Marissa.

Como fazer: sobreponha biquíni com jeans, renda, pano amarrado e pedrarias.

6. Flores aplicadas

“Comprei orquídeas de plástico pra aplicar num sutiã e em presilhas com cola quente. Virou sucesso”, relembra Marissa. É simples, barato e rende fotos lindas.

7. Look monocromático + maquiagem temática

Aqui entra a criatividade total, segundo Clara Novais, que defende que não existe fantasia errada, e, sim, olhar atento para o próprio armário.

“Não se preparou? Decidiu ir pro bloco em cima da hora? Fuça o armário e pensa composições diferentes. No Carnaval a gente tem mais liberdade: dá pra usar biquíni, sutiã, body, macaquinho ou short da academia e misturar acessórios. Coloca vários colares, lenços, pulseiras…", lista.

Legenda: Clara Novais dá a dica de investir na maquiagem. Foto: Arquivo pessoal/Clara Novais.

A influenciadora ainda lembra que sempre existe a opção de ir com "o look ‘bonita’": "Brilhante, colorida, cheia de acessório. Às vezes, investir numa maquiagem já cria a fantasia. Pode se fantasiar de palhaço só fazendo a make, um look todo azul com peixinho desenhado no rosto e dizer que é do mar, ou tudo vermelho com glitter de coração e dizer que está apaixonada. O importante é investigar o armário e usar a maquiagem pra complementar a intenção do look”.

