Doce, salgado ou misto e servido na casca, abacaxi temperado vira sensação na Beira-Mar de Fortaleza

Frutas, definitivamente, estão em alta. Se o morango do amor segue como opção apaixonada no paladar brasileiro, outro quitute pede passagem e vira sensação na Beira-Mar de Fortaleza. Trata-se do abacaxi temperado. Servido na própria casca e com possibilidade de combinações doces e salgadas, tem feito a festa de quem vende e de quem compra.

Fomos direto na fonte para saber que tendência é essa. A julgar pela fila ao fim de tarde, tudo aponta que, realmente, o público abraçou a ideia e tem reforçado a adesão da novidade. O ponto é o André do Coco, quiosque localizado no calçadão da orla da cidade. Aberto há oito anos, foi mesmo nos últimos três meses que furou a bolha e conseguiu ir além.

Isso porque pessoas de diferentes partes da Capital têm descido à praia para saborear a iguaria, e o melhor, aprovado a experiência. São três modalidades de abacaxi: doce, salgado e misto. Na modalidade doce, você pode consumir com mel, leite condensado e canela; na salgada, com sal, limão e pimenta do reino. A mista abre duas possibilidades – metade de cada sabor, ou salgado com uma camada de doce de leite e mel por cima.

“A partir dos insumos, você pode montar o abacaxi do jeito que preferir. Faço ao gosto do cliente”, anuncia o proprietário do quiosque, Carlos André Farias de Paula. O microempreendedor e acadêmico de Direito fica no ponto diariamente, das 6h às 23h, para dar conta da demanda. A intenção é alcançar desde os corredores no início da manhã até turistas e nativos que gostam de passear pela praia à noite.

Junto a dois funcionários, ele apronta tudo rapidamente – do corte do abacaxi ao toque final, quando flamba o quitute com um maçarico e deixa-o prontinho para os clientes saborearem. “São técnicas que a gente tem que praticar muito pra aprender. Servimos na própria casca do abacaxi. Isso chama a atenção, mas algumas pessoas querem no copinho, e fazemos assim também. Quem manda é o cliente”, reforça o proprietário.

Legenda: Do corte do abacaxi, passando pela adição de temperos até a finalização com maçarico, quitute é de encher os olhos e o paladar Foto: Kid Júnior

“Hoje costumo dizer que não vendo abacaxi, vendo felicidade. A pessoa vem pra cá, compra, experimenta, se alimenta e fica feliz porque está comendo algo diferente, gostoso. Bate uma foto, posta no instagram, e o nível de serotonina vai lá pra cima – tudo combinado com qualidade, preço baixo e bom atendimento”. Doce ou salgado, o abacaxi temperado sai a R$ 8; misto, a R$ 10. Acessível e delicioso, de fato merece o hype.

Por que investir no abacaxi

Não é de hoje que André do Coco elege o abacaxi como fator de atração do quiosque. Antes de ganhar as redes sociais com a novidade temperada – resultado da visita de influenciadores digitais ao lugar – o empreendedor já disponibilizava abacaxi em cubinhos, servido no copo. Diante da grande oferta de coco na Beira-Mar, achou que assim ofereceria algo diferente à clientela. A ideia aconteceu, mas não tinha tanto retorno de vendas.

Mesmo assim, ensinou a ele detalhes importantes. O principal diz respeito a como escolher um bom abacaxi. “A logística de seleção é totalmente diferente do coco”. Hoje, ele utiliza o abacaxi pérola na produção de todo dia. A variedade é conhecida pelo sabor doce, com baixa acidez, e tem casca verde mesmo quando madura.

Legenda: Proprietário do André do Coco comemora alcance do abacaxi temperado e quer expandir negócio Foto: Kid Júnior

A venda de coco ainda continua – R$ 2,50 no copo, R$ 5 no próprio coco – mas, pouco a pouco, o abacaxi temperado tem se tornado o carro-chefe do negócio, a ponto de, segundo André, outros empreendedores da orla replicarem a ideia nos próprios quiosques. O dono da iniciativa, contudo, garante: o esforço é grande para garantir o pioneirismo.

Investimento sentido nos detalhes. André trocou o tradicional guarda-sol branco da banquinha por um amarelo – aos moldes da cor do abacaxi – e encheu o ponto de luzes, atraindo a atenção de quem passa. Além disso, passou a preparar abacaxi temperado na frente do cliente, com tábuas coloridas e tudo, e não mais no balcão de trás.

Legenda: Fila no quiosque André do Coco para consumir abacaxi temperado confirma preferência do público pela delícia Foto: Kid Júnior

“Isso aproxima. Várias pessoas vêm e fazem questão de filmar a gente preparando, pra depois postar nas redes sociais. Com esse hype, começamos a viralizar”. Ao comentar sobre o também sucesso do morango do amor, não disfarça: “Quem sabe, com o tempo, também investimos no abacaxi do amor?”.

Não apenas abacaxi

Há outra fruta com a qual André trabalha e quer reforçar o alcance: a manga. Inspirado em quem já vende a delícia temperada na cidade, ele quer ir na mesma direção para oferecer ao público outras opções viáveis de sabores no mesmo quiosque. Recentemente, inclusive, adquiriu uma máquina própria de corte da fruta e quer dar maiores passos a partir disso.

“Já comecei a vender aqui e está fazendo sucesso. No meu caso, comercializo a barca – metade de abacaxi temperado, metade de manga temperada. Tem também a modalidade da manga temperada sozinha”, explica, dando destaque para o fato de vender apenas elementos saudáveis no quiosque: água, coco, abacaxi e manga.

Para o futuro, o desejo é ampliar esses sabores para shoppings e academias. O céu é o limite. “Passei por muitas dificuldades, mas não desisti. Continuei e incrementei meu ponto com novas ideias, fazendo do meu jeito. Visualmente, o negócio é bonito; gastronomicamente, também é muito bom. Não tem como dar errado”, comemora.

Serviço

Abacaxi temperado do André do Coco

Localizado no calçadão da Beira-Mar de Fortaleza, na altura do Condomínio Atlantis. Funcionamento: diariamente, de 6h às 23h. Mais informações nas redes sociais do quiosque