Tarifaço: água de coco verde do Ceará está ameaçada

Atenção! Localizadas nos municípios de Aracaú, Trairi, Paraipaba e Paracuru, no Litoral Norte do estado, as cinco indústrias cearenses que produzem e exportam água de coco para os Estados Unidos estão em estado de expectativa, aguardando o resultado das reuniões que seu importador norte-americano desenvolve junto a autoridades de Washington com o objetivo de livrar o produto do tarifaço baixado pelo presidente Donald Trump e que começará a vigorar a partir de amanhã, quarta-feira, 6 de agosto.

Esta coluna apurou junto a um grande produtor cearense que o Ceará exporta para um única empresa norte-americana boa parte da água de coco que produz. Essa empresa é a Vitacoco, que tem sede em Miami. Ela também importa a mesma água de coco de vários outros países produtores, como o Vietnã, e mesmo assim não consegue atender à demanda crescente dos Estados Unidos.

A água de coco do Brasil, a do Ceará no meio, está na lista dos produtos que passarão a ser taxados, a partir de amanhã, com a tarifa de 50% imposta pelo presidente Donald Trump a produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano. Resta apenas o dia de hoje para que a água de coco verde cearense seja excluída do tarifaço de Donald Trump. Rita Teixeira, uma grande produtora de coco verde de Paracuru, explicou à coluna que, se as tratativas que acontecem nos EUA não vingarem, os exportadores terão de buscar novos destinos para o seu produto, uma vez que o mercado interno nacional não absorverá a produção. Ela disse que há, ainda, o temor de desemprego na região do Litoral Norte do Ceará.