Tarifaço no Ceará: do limão de Trump à limonada da escola

Na azáfama a que estão dedicados, nos últimos dias, o governador Elmano de Freitas e as lideranças do empresariado Ceará, buscando – na velocidade da angústia - alternativas para evitar ou reduzir ao mínimo os prejuízos das empresas que exportam seus produtos para os Estados Unidos, surgiu uma ideia que merece louvores: a de que alguns desses produtos, como peixes, mel de abelha e até castanha de caju, poderão ser adquiridos pelo governo estadual e incluídos na merenda escolar, na dieta dos hospitais e na alimentação de alunos e professores das universidades públicas. Gol!!

Diante do inevitável, relaxe e busque soluções para o problema. E o que está aí é um problemão, pois a economia cearense é suportada, também, pelas suas exportações, boa parte das quais tem como destino o mercado norte-americano, agora restrito por causa do inexplicável - do ponto de vista econômico - embargo tarifário do mercurial presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Assim, o governador Elmano de Freitas – autor da ideia acima citada – está sendo incentivado pelo empresariado a torná-la prática.

Usar pescados, mel de abelha e castanha de caju na alimentação de crianças e adultos matriculados nas escolas de ensino fundamental e do ensino superior e, ainda, na dos pacientes e funcionários da rede hospitalar do governo do Ceará será diversificar o seu cardápio e dobrar a oferta de proteína a todo esse público. Eis aí um exemplo acabado e perfeito de bom uso do dinheiro público, ao qual poderiam ser adequadas, mas somente e exclusivamente neste caso, as emendas parlamentares.

Há uma emergência de ordem econômica que, no caso brasileiro, foi apimentada com uma dose de interesse pessoal e político conhecida em detalhes pelos leitores desta coluna. Se é uma emergência, a questão deve ser tratada emergencialmente, com providências que ultrapassem exigências burocráticas, entre elas as dos demorados processos licitatórios. Como toda emergência tem curta duração, as medidas a serem tomadas, se o forem realmente, terão, por isto mesmo, um caráter efêmero e de extrema e total excepcionalidade.

A não ser que o mercurial presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reveja sua Ordem Executiva da última quarta-feira, 30, e exclua mais produtos do castigo tarifário imposto ao Brasil (40% sobre a tarifa pré-existente de 10%), o cenário que valerá a partir da próxima quarta-feira, 6, será difícil para alguns estados, como o Ceará; muito difícil para outros, como São Paulo; e quase caótico para o Rio Grande do Sul, que será o mais afetado por esse tarifaço, segundo indicam seus respectivos governadores.

Aqui, vale ressaltar novamente, estão reunidos desde o primeiro momento da crise o governo do estado e as lideranças do seu setor produtivo, com destaque para a Fiec, pelo lado industrial, e a Faec, pelo lado agropecuário. A ideia de o governo comprar peixes, mel e castanha de caju nasceu durante uma das reuniões entre as partes. Evidentemente, o poder público não terá como adquirir todo o volume que era exportado pelas empresas cearenses para o mercado consumidor estadunidense, mas essa medida, sem dúvida, reduzirá bastante o prejuízo dos produtores e exportadores.

Mas, para essa providência, e como é curto o cobertor do orçamento estadual, o Palácio da Abolição saberá identificar as rubricas e dotações das quais tirará os recursos necessários para assegurar a execução da boa ideia do governador, a qual, quem sabe, poderá ser copiada por outros estados igualmente apenados pelo tarifaço do governo dos Estados Unidos.