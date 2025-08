Além do tarifaço, exportadoras brasileiras enfrentam sobrecarga tributária

Mais do que o impacto direto das tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos, o que ameaça a competitividade das exportações brasileiras é um obstáculo interno: a estrutura tributária nacional. Empresas que atuam no comércio exterior não enfrentam apenas barreiras alfandegárias estrangeiras, mas também a sobrecarga fiscal, marcada por regras complexas, incidência em cascata e lentidão nos mecanismos de compensação de créditos.

Segundo a advogada tributarista Mary Elbe Queiroz, presidente do Centro Nacional para a Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários (Cenapret) e fundadora do escritório Queiroz Advogados, o momento exige uma atuação firme e técnica.

Em sua visão, o problema não está apenas no exterior, ele começa na ausência de um sistema tributário que favoreça quem gera divisas para o país. As soluções passam por uma agenda emergencial voltada à desoneração de setores estratégicos. Acelerar a tramitação de medidas fiscais específicas para exportadores e implementar mecanismos excepcionais para cadeias produtivas impactadas pelas tarifas são considerados passos urgentes.

“Uma das medidas mais eficazes seria a criação de regimes diferenciados e temporários para setores diretamente afetados”, propõe Mary Elbe. Além disso, ela destaca a importância de revisar a carga indireta sobre insumos e serviços utilizados por essas empresas, com o objetivo de reduzir distorções e mitigar o efeito fiscal sobre os produtos finais que competem no mercado internacional.

Mais do que ações isoladas, o cenário atual demanda uma resposta integrada entre política fiscal e estratégia comercial. A atuação conjunta de órgãos como Receita Federal, Itamaraty e Ministério do Desenvolvimento pode garantir que o Brasil tenha condições reais de enfrentar o novo protecionismo global com mais do que diplomacia: com eficiência tributária.