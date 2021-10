De volta ao Ceará, Nando Reis faz show de abertura da Mostra Sesc Cariri de Culturas 2021

Quando Nando Reis encerrou a Mostra Sesc Cariri em 2019, ninguém imaginava que, na edição seguinte, a única possibilidade de realização do evento fosse no ambiente on-line. Dois anos depois, o músico retorna à região, no dia 7 de novembro, mas em um show fechado, com transmissão virtual no YouTube do Sesc Ceará para o grande público.

Apesar da restrição, a vinda do cantor já demonstra um novo momento para a Cultura no Estado. Ainda não será do jeito que as ruas do Cariri se acostumaram a viver a Mostra Sesc nas últimas duas décadas, mas a programação híbrida, a ser realizada entre os dias 7 e 14 de novembro, promete aquecer o caldeirão desta 23ª edição.

Legenda: A última apresentação de Nando na região foi no encerramento da Mostra em 2019 Foto: Sesc Ceará

Este ano, conforme a organização, o evento volta o olhar para o território cultural do cariri cearense, fortalecendo a Campanha de Reconhecimento da Chapada do Araripe como Patrimônio da Humanidade pela Unesco.

As atividades presenciais serão abertas ao público com acesso limitado, mas terão transmissão a partir das plataformas digitais.

Música, Artes Cênicas, Literatura, Tradição, Audiovisual, Artes Visuais, Patrimônio, Biblioteca e Pensando Verde são as lingugens que estruturam a programação.

O encerramento, no dia 14/11, será com o cantor, compositor e poeta, Abidoral Jamacaru, representante da música popular produzida na região do Cariri.

Serviço

23ª Mostra Sesc Cariri de Culturas

De 7 a 14 de novembro de 2021

Programação híbrida, com transmissão pelo YouTube do Sesc Ceará

Show de Abertura com Nando Reis, no dia 7, e encerramento com Abidoral Jamacaru, dia 14

Mais informações no site do Sesc Ceará

