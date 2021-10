Shows em Fortaleza retomam programação com Nando Reis, Duda Beat, Gilsons, João Gomes e mais

O setor de shows musicais acompanha a retomada de atividades sociais e econômicas no Ceará. Primeiro evento-teste na pandemia, o Festival Jazz & Blues de Guaramiranga aconteceu em setembro último e teve avaliação positiva da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

O mercado de entretenimento busca se reerguer diante do difícil contexto pandêmico. Companhias de teatro de Fortaleza investiram em espetáculos com plateia reduzida. Gradualmente, uma agenda de concertos musicais voltada a diferentes públicos começa a ganhar espaço.

No próximo domingo (17), às 18h, o Cineteatro São Luiz abre as cortinas para celebrar os 80 anos de Marivalda Kariri. A apresentação “Fados, Choros e Canções” marca o lançamento do CD/DVD homônimo. Além de seu Grupo Kariri, a compositora e cineasta cearense recebe convidados especiais, como os maestros Tarcísio Sardinha e Adelson Viana; os percussionistas Mingo Araújo e Igor; e os instrumentistas Lauro Viana e Márcio Rezende.

No mesmo Cineteatro, uma homenagem demarca o otimismo em torno da volta das plateias. A apresentação "Selvagens à Procura de Lei toca Belchior" presta tributo ao eterno rapaz latino-americano. Devido à grande procura, os ingressos para o dia 24 já esgotaram. Até mesmo a sessão extra disponibilizada.

"Temos a completa noção de que a pandemia não acabou", observa o produtor Denor Sousa. Na avaliação do profissional de eventos, por conta do cenário ainda difícil da saúde pública, é interesse dos organizadores obedecer todos os protocolos exigidos.

Cada novo decreto estadual é aguardado com atenção. Seja qual for a regra estipulada, como trabalhar com capacidade reduzida, obrigatoriedade de máscara ou passaporte de vacinação, a área precisa atender. "Assim como nós produtores e artistas queremos voltar com todo cuidado, o público também quer"

Atrações nacionais

Na lista de produções confirmadas, tem artista estreando nos palcos da cidade. É o caso da banda Gilsons. O trio formado por familiares do compositor Gilberto Gil se apresenta em 11 de dezembro. O show "Gilsons na Orla" acontece às 16h, na barraca Orla Praia Club. Também participam o grupo de reggae Singular e DJ André Guerreiro.

Silva e Duda Beat em Festival

A projeção de eventos na capital cearense também mira o primeiro semestre de 2022. Foi anunciado para janeiro a realização do "Bloquinho Goxtoso", que chega à terceira edição. Duas datas compõem a programação. A abertura do dia 8 recebe o cantor Silva. O capixaba virou sucesso nacional com o “Bloco do Silva” e guarda no repertório uma seleção de clássicos do axé de Araketu, Daniela Mercury, Banda Eva, dentre outros hits.

Dando sequência ao segundo dia de Bloquinho, será vez da pernambucana Duda Beat. A cantora retorna com o elogiado segundo álbum de estúdio, "Te Amo Lá Fora". O destaques do trabalho são “Meu Pisêro” e “Nem Um Pouquinho”.

Nando Reis

Em fevereiro, Nando Reis realiza o projeto "Voz e Violão" no Teatro RioMar Fortaleza. Em duas sessões no dia 18 (às 18h e 21h), o músico resgata os maiores clássicos da sua discografia como músico e compositor. Acompanhado do filho Sebastião Reis, que também assume os violões da noite, o paulistano visita canções que marcaram época como “All Star”, “Relicário” e “Luz dos Olhos”.

Festival de forró e piseiro

Produtoras da região Nordeste se uniram para criar o festival "Viiixi: Piseiro e Forró". O evento terá nomes como Xand Avião, João Gomes e Zé Vaqueiro. A expectativa é de realização em março, com a primeira apresentação em Fortaleza e mais 13 cidades.

Gloria Groove

No dia 14 de maio, no mesmo Complexo Armazém, a noite será de Gloria Groove. A turnê passa por vários momentos da carreira da cantora, do início até sua fase atual. A festa promete temas como "Bumbum de Ouro", "YoYo", "Coisa Boa", "MIL GRAU" e "Império".

Metal presente

Em dezembro, um nome internacional visita Fortaleza. Reconhecido mundialmente pelos anos à frente do Accept, o vocalista Udo Dirkschneider traz a turnê "U.D.O. - Steel Factory Tour" para o Ceará.

A turnê "Rocking Your Life" traz Fabio Lione (vocalista das bandas Angra e Rhapsody) e o guitarrista Marcelo Barbosa (Angra). No dia 29/11, os músicos executam um repertório acústico com mais de 20 músicas, tocando clássicos do rock e sucessos de seus grupos originais.

Três grandes nomes do metal brasileiro estão confirmados em abril de 2022. The Mist (MG), Vulcano (SP) e Viper (SP) sobem ao palco do Complexo Armazém. A noite terá abertura da Steel Fox. Quem garantir as entradas até 30 de dezembro, concorre ao sorteio de uma guitarra no dia do evento.

"A arte em geral, como o teatro, a música ou o circo manteve a saúde mental das pessoas em meio à pandemia. Pode ser a força que devolverá um mínimo de alegria, mesmo com toda a tragédia", finaliza Denor Sousa.

