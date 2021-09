Teatros de Fortaleza retomam atividades presenciais com plateia gradualmente; veja programações

Aos poucos, as cortinas se abrem nos teatros de Fortaleza. Autorizados por decreto estadual a funcionar desde o dia 26 de julho, cada equipamento tem adotado um plano individual de retomada, em conformidade com as medidas de segurança exigidas. É tanto que os primeiros espetáculos presenciais, com público, começaram a acontecer somente neste mês de setembro.

Leia mais Verso Após pausa compulsória, Grupo Pavilhão da Magnólia celebra aniversário com espetáculo presencial

No fim de semana que passou, por exemplo, dois espaços independentes da Capital estrearam novas temporadas após mais de um ano e meio de restrição sanitária. As apresentações aconteceram na Casa Absurda, administrada pelo grupo Pavilhão da Magnólia e pela Cia Prisma das Artes, e no Teatro Acontece, coordenado por Almeida Jr.

“Foi muito gratificante porque o público atendeu o nosso chamado e veio junto viver esse momento. Com acolhida e cuidado, tivemos três noites bem marcantes, que certamente ficarão para sempre em nossas memórias”, pontua Silvianne Lima, atriz e produtora do Pavilhão da Magnólia e da Casa Absurda.

Legenda: Casa Absurda vende até 15 ingressos por sessão na retomada Foto: Rodrigo Frota

O espetáculo “Há uma festa sem começo que não termina com o fim” seguirá em temporada às sextas e aos sábados e domingos deste mês, com participação limitada a 15 pessoas por sessão. Os ingressos devem ser adquiridos com antecedência na plataforma Sympla.

Silvianne Lima Atriz “A peça transita pelos espaços da casa, com cenas no ambiente externo e interno pensando em todos os cuidados. Na recepção, as pessoas apresentam comprovação de vacina (pelo menos uma dose ou teste negativo de Covid-19 de até 48h antes). É feita a medição de temperatura e dispomos de máscaras descartáveis e álcool gel à vontade”.

Ingresso social

Já no Teatro Acontece, são dois os espetáculos em cartaz: “Utopia” e “Ávido”, com apresentações também no próximo sábado (18) e domingo (19), às 18h e 19h45, respectivamente. Ambos têm em comum sentimentos que se tornaram destaque no momento pelo qual todos estamos passando, coincidindo em um misto de descoberta, desejo e busca pelo pertencimento.

“Me sinto como se estivesse fechando um ciclo de transformação de vidas para iniciar outro ainda mais intenso. Realizado pelo que se encerra e esperançoso pelo que virá”, conta Almeida Jr, coordenador do Teatro.

O ingresso tem valor simbólico de uma muda de planta ou um sachê de comida para gato, que serão aplicados em ações sociais promovidas pelo grupo.

Legenda: Todo o elenco que subiu ao palco do Teatro Acontece já tomou pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 Foto: Fábio Araújo

O espaço tem capacidade para 80 pessoas, mas estão sendo disponibilizados 40 lugares para cada espetáculo por meio de lista de confirmação fechada com antecedência.

Almeida Jr Coordenador do Teatro Acontece “Nos dias 12 e 13 de setembro, os dois espetáculos acabaram os ingressos antes da data das apresentações, e muitas pessoas que procuraram depois tiveram que ficar na lista do próximo fim de semana, que já está metade cheia. É obrigatório o uso de máscaras no público e disponibilizamos álcool em gel na entrada”, reforça.

Os protocolos não incluem teste ou cartão de vacinação.

Em outubro e dezembro, o espaço deve estrear novos espetáculos, além de conduzir um curso gratuito sobre “Teatro Terapia”, com inscrições ainda abertas pelo Instagram @ciateatralacontece e aulas previstas para o começo do mês que vem.

Musical “Ceará Show” de graça

Com os teatros dos shoppings RioMar e Via Sul ainda sem falarem em um plano de reabertura, o Brasil Tropical foi um dos primeiros espaços privados a anunciar programação em setembro. A primeira atividade para o público aconteceu nos dias 4 e 5 de setembro, com apresentações gratuitas do “Ceará Show”.

O espetáculo reúne mitos e histórias reais de personalidades cearenses. Nele, os espectadores conhecem Dragão do Mar, Jovita Feitosa, Iracema, Seu Lunga e outros notáveis.

Legenda: Musical "Ceará Show" terá sessões gratuitas no Teatro Brasil Tropical Foto: Divulgação

Entre os dias 16 e 26 deste mês, de quinta a domingo, com sessões às 18h30 e 20h30, a programação vai se repetir. Basta chegar com meia hora de antecedência para garantir o ticket de graça. Lembrando que serão distribuídos apenas 218 lugares, correspondendo a 50% da ocupação do teatro.

Sócio-diretor da Procult, empresa responsável por gerir o espaço, Manoel Rolim tem boas expectativas daqui para frente.

“Estamos com previsão para, no fim do mês que vem, fazer o primeiro espetáculo nacional, com o Circuito Cearense de Teatro, reunindo um grupo de fora e um local. Mas o lugar dessas apresentações ainda não está fechado, pode ser, inclusive, em algum equipamento público”, projeta.

Equipamentos estaduais e municipais ainda engatinham

No que diz respeito aos espaços estaduais e municipais da Capital, porém, ainda não foram anunciados espetáculos teatrais com a presença de público autorizada. Apenas o Cineteatro São Luiz tem uma programação musical prevista para o dia 26 de setembro, às 18h: o show “Cuidar de Nós”, da Marimbanda.

Dos 1.050 lugares, serão disponibilizados 301 (28,6% da ocupação), atendendo às normas gerais dos protocolos que estipulam espaçamento em zigue-zague e obedecendo ao distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as cadeiras. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla e na bilheteria do local.

Legenda: Espetáculo musical da Marimbanda retoma programações presenciais de palco e com público no Cineteatro São Luiz Foto: Divulgação

De acordo com a Secult, as programações culturais nos espaços da Rede Pública de Equipamentos Culturais do Ceará estão seguindo os protocolos setoriais (cinema, teatro, etc) e as definições do decreto estadual vigente.

“Quando os eventos culturais fazem parte da programação de um dos equipamentos culturais, aplicam-se prioritariamente os protocolos e regras de acordo com o tipo de espaço onde ele se realiza”, explica a pasta em nota.

Sobre outros espaços administrados pela Secretaria, a exemplo dos teatros José de Alencar, Carlos Câmara e do Dragão do Mar, ainda não há novidades.

“No entanto, todos os espaços seguem com programação híbrida, em formato online, mas também com a atividade de gravação de espetáculos no palco sem plateia. Os protocolos vão sendo informados ao público pelos próprios equipamentos, por meio de seus canais de comunicação. Cada equipamento possui especificidades e está se adaptando para começar a receber o público gradativamente”, afirma a Secult.

No mesmo ritmo caminha a Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor). Em nota, a pasta informou que realiza, atualmente, o alinhamento do plano de retomada das atividades presenciais dos teatros municipais administrados pela gestão: o São José e o Antonieta Noronha.

“Em breve, serão divulgados detalhes sobre o novo horário de funcionamento e protocolos desses espaços”, prevê.

Serviço

"Há uma festa sem começo que não termina com o fim"

Datas: Sextas, sábados e domingos de setembro

Horário: 19h

Local: Casa Absurda (Rua Isac Meyer, 108 - Aldeota)

Ingressos: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) à venda no site da Sympla

Lotação: 15 pessoas

Classificação: 18 anos

Duração: 120 minutos

Obs: Uso obrigatório de máscara. Acesso permitido mediante apresentação do Cartão de Vacinação com pelo menos 1ª dose de vacina contra Covid-19 ou teste negativo de Covid-19 de até 48 horas antes do evento. Será feita medição de temperatura corporal pela produção do evento.

Utopia - 41ª turma do CITA

Data: 18 e 19 de setembro

Horário: 18h

Local: Teatro Acontece - Escola Livre de Teatro (Rua João Tomé, 640 - Monte Castelo)

Classificação: 12 anos

Ingresso social: uma muda de planta ou um sachê de comida para gato

Lista de confirmação antecipada pelo WhatsApp:(85) 9 8865-8687

Ávido - 42ª turma do CITA

Data: 18 e 19 de setembro

Horário: 19h45

Local: Teatro Acontece - Escola Livre de Teatro (Rua João Tomé, 640 - Monte Castelo)

Classificação: Livre

Ingresso social: uma muda de planta ou um sachê e comida para gato

Lista de confirmação antecipada pelo WhatsApp:(85) 9 8865-8687

Ceará Show - Musical

Datas: De 16 a 26 de setembro, de quinta a domingo

Horários: 18h30 e 20h30

Local: Teatro Brasil Tropical (Av. da Abolição, 2323 - Meireles)

Classificação: Livre

Gratuito. 218 tickets liberados 30 minutos antes das sessões.

Show "Cuidar de nós", da Marimbanda

Data: 26 de setembro

Horário: 18h

Local: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)

Entrada: R$ 30 (inteira)/ R$ 15 (meia) à venda na bilheteria e no site da Sympla.