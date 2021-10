Evento-teste em Guaramiranga não registrou casos positivos de Covid, diz relatório da Sesa

O primeiro evento-teste na pandemia de Covid realizado, em setembro, no Ceará, não detectou casos positivos de Covid-19, conforme relatório da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). O Festival Jazz & Blues, ocorreu ao ar livre nos dias 17 e 18 de setembro em Guaramiranga, e segundo a pasta, embora tenham sido contabilizadas 45 suspeitas de Covid-19 em participantes, profissionais, população da cidade e de localidade vizinhas que tiveram contato com o evento, não houve caso positivo.

O relatório de monitoramento foi finalizado pela Sesa, por meio da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde (Covep). O festival em Guaramiranga, no Maciço de Baturité, foi o primeiro evento-teste com apresentação musical e público desta fase da retomada de atividades sociais e econômicas no Estado.

Conforme a Sesa, nas datas dos shows e 14 dias após, foram comunicados 54 atendimentos pelas unidades de saúde, sendo 45 relacionados à suspeita de Covid-19.

Contudo, nenhum resultado foi positivo para a doença. O município foi o primeiro do Ceará a ter toda a população adulta cadastrada no Vacina Já imunizada no final de junho.

No processo do evento-teste, a produtora do espetáculo, de acordo com a Sesa, monitorou a plateia do festival e relatou que não foram reportadas notificações entre este público.Os residentes da região do Maciço foram acompanhados pela Sesa e pelas secretarias municipais de Saúde.

Liberação de eventos

No Ceará, eventos sociais com 200 pessoas em ambientes abertos estão liberados por decreto desde o dia 26 de julho. Já a realização de eventos culturais em equipamentos públicos no Estado passou a valer em 23 de agosto.

Conforme noticiado pelo Diário do Nordeste, à época do festival em Guaramiranga, o clima foi de tranquilidade e cumprimento de todos os protocolos sanitários, e com um público inferior ao permitido na primeira noite, já que cerca de 100 pessoas compareceram na ocasião e estavam autorizadas 200 pessoas.

Protocolos seguidos no Festival

De acordo com orientações descritas no Protocolo de Eventos-Testes do Governo, o Festival Jazz & Blues fez uma série de exigências aos participantes, como, por exemplo:

Ter tomado duas doses ou dose única de vacina contra a Covid-19 pelo menos 15 dias antes do evento. A comprovação é feita com o cartão de vacinação;

Ter testado negativamente para a Covid-19 entre 48h e 24h antes;

Informar dados pessoais para o monitoramento da Sesa;

Usar máscara dos modelos PFF2 ou N95;

Obedecer ao distanciamento social e aos tradicionais protocolos de biossegurança.