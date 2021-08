De sucesso a divórcios, o que explica o ABBA ser um fenômeno popular

Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid (cujas iniciais formam o nome do conjunto) retomam a magia do grupo pop mais famoso dos anos 1970. Além de novo material, planejam uma turnê chamada “Abba Voyage”. Isso quer dizer que a banda voltará aos palcos?

Melhor nem contar com isso. A série de shows vai explorar a tecnologia de hologramas! A ideia é que versões mais jovens dos integrantes (denominado “Abba-tars”) sejam projetados durante as apresentações. O giro comemora 50 anos de criação deste fenômeno de vendas.

Formado em 1972, o ABBA reinou absoluto nas paradas de sucesso durante uma década. Segundo o site Official Albums Chart, foram 25 sucessos no Top 40 (incluindo nove “Número 1”) inglês. O single “Dancing Queen” vendeu cerca de 11,3 milhões de cópias.

"Gimme, Gimme, Gimme (A Man After Midnight)", "Knowing Me", Knowing You", "Fernando", "Waterloo" e a já citada "Mamma Mia", foram outros sucessos que pavimentaram a aura do quarteto. Em 1982, o sonho teve um fim quando os dois casais que formavam o grupo terminaram os casamentos.

Irreconciliáveis

No começo dos anos 1980, a relação pessoal dos integrantes contrastava com o êxito de vendas. Juntos desde 1971, Agnetha e Björn tinham duas filhas e acabaram o casamento sete anos depois. A outra metade do grupo, formada pelo casal Anni-Frid e Benny Andersson divorciou-se em 1982.

Sem conciliar vidas pessoais e carreiras, o ABBA acabou. Mesmo com os traumas, aconteceram raras ocasiões públicas em que os quatro estiveram juntos nos anos seguintes. É possível afirmar que a popularidade do ABBA se manteve no correr das últimas décadas.

Relevância

Essa influência tão presente no universo pop marcou presença em outros territórios do entretenimento. No cinema, o quarteto rendeu trilhas a filmes elogiados como “Priscilla, A Rainha do Deserto”, “O Casamento de Muriel” e “Mamma Mia!”.

Sem lançar discos, a banda atingiu um feito na década de 1990, com a coletânea “ABBA Gold: Greatest Hits”. É o único álbum a passar mais de 1.000 semanas no topo e segundo álbum mais vendido de todos os tempos no Reino Unido, com 5,61 milhões de cópias.