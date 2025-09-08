Diário do Nordeste
Conheça os 10 maiores sucessos de Angela Ro Ro, cantora que eternizou clássicos da MPB

Artista deixa um legado de 145 obras musicais registradas

Redação
(Atualizado às 19:11)
Conheça os maiores sucessos de Angela Ro Ro, que faleceu aos 75 anos
Legenda: A canção 'Gota de Sangue', de Angela Ro Ro, também foi gravada por Maria Bethânia e marcou a trajetória da artista
Foto: Reprodução

Angela Ro Ro, que morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, construiu uma carreira de mais de cinco décadas marcada pela intensidade de sua voz rouca, seu estilo inconfundível e sucessos que atravessaram gerações.

Logo em sua estreia, em 1979, com o álbum “Angela Ro Ro”, a cantora apresentou canções que se tornariam clássicos da música brasileira.

Antes disso, já havia estudado piano clássico e se aventurado pelos bares de Ipanema, até se mudar para Londres durante o regime militar, onde se sustentou com pequenos trabalhos enquanto se apresentava em clubes locais.

Segundo o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), Angela Ro Ro deixa 145 obras musicais e 271 gravações registradas. Entre elas, a mais regravada é “Amor, Meu Grande Amor”, composta em parceria com Ana Terra.

Principais sucessos

Entre as músicas que marcaram sua trajetória estão:

  • “Amor, Meu Grande Amor” – maior sucesso da artista, acumula mais de 23 milhões de streams no Spotify e tornou-se uma de suas marcas registradas.

  • “Só Nos Resta Viver” – faixa-título de seu segundo álbum, reflete sua visão intensa e existencialista sobre a vida.

  • “Na Cama” – composição de Naila Skorpio e Sonia Burnier, gravada por Angela em seu terceiro disco, Escândalo (1981).

  • “Balada da Arrasada” – presente no álbum de estreia, foi descrita por Ney Matogrosso como “a cara de um período do Rio de Janeiro”.

  • “Simples Carinho” – terceira música mais ouvida da artista nas plataformas digitais, fala sobre amor e vulnerabilidade.

  • “Gota de Sangue” – sucesso que também ganhou voz na interpretação de Maria Bethânia.

Listas do Ecad

As 10 canções mais conhecidas de Angela Ro Ro:

  1. Amor Meu Grande Amor
  2. Só Nos Resta Viver 
  3. Tola Foi Você 
  4. Compasso 
  5. Feliz da Vida 
  6. A Vida e Mesmo Assim
  7. Cobaias de Deus
  8. Came e Case
  9. Gota de Sangue
  10. Monica

As 5 mais gravadas de sua autoria:

  1. Amor, Meu Grande Amor (com Ana Terra)
  2. Agito e Uso
  3. Fogueira
  4. Só Nos Resta Viver
  5. Não Há Cabeça

Herança musical

Como determina a Lei de Direitos Autorais brasileira, os rendimentos com suas músicas permanecerão com os herdeiros da artista por 70 anos após sua morte.

Angela Ro Ro deixa um legado de ousadia, paixão e sensibilidade traduzido em canções que continuam a ecoar no coração dos brasileiros.

