Angela Ro Ro, que faleceu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, revelou em junho deste ano que vivia um relacionamento discreto há cerca de quatro anos.

“Eu tenho uma namorada amada há 4 anos. Ela não gosta de aparecer, eu respeito! Estuda, trabalha, mas sempre tem tempo para cuidar de mim. Amo você total”, escreveu a cantora em uma rede social, antecipando o Dia dos Namorados para se declarar.

O último namoro assumido publicamente foi em 2021, com a estudante Mayara Serra, então com 21 anos. Antes disso, Angela protagonizou um dos romances mais comentados da música brasileira: sua relação com Zizi Possi, no início da década de 1980.

Romance com Zizi Possi

Intensa e de gênio forte, Angela viveu com Zizi Possi uma história marcada por amor e turbulências. O relacionamento terminou em meio a polêmicas: em 1981, Ro Ro foi acusada de agressão contra a cantora, algo que sempre negou.

Apesar das desavenças, Angela declarou anos depois que sonhava dividir o palco com Zizi. Em 2013, disse à revista Época: “Com Zizi seria engraçado, de verdade. Seria interessante um show comigo cantando músicas dela e vice-versa”.

Mas ainda sim, a repercussão rendeu mágoas. Em entrevista de 2020, Angela afirmou: “Eu nunca bati em ninguém, nem naquela cantora em 1981. (…) Até hoje eu carrego a cruz de infâmia e calúnia. Foi imperdoável a omissão. Ela poderia ter dito que eu nunca a agredi. O silêncio dela me deu má fama”.

Da experiência nasceu o disco “Escândalo”, que refletia a exposição midiática e os desafios pessoais que enfrentou na época.