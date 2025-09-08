Amigos e fãs da cantora Angela Ro Ro, que faleceu nesta segunda-feira (8), realizaram uma série de homenagens para a artista após a divulgação da morte. A artista estava hospitalizada desde julho após uma traqueostomia, realizada para tratar uma infecção pulmonar grave.

Ana Maria Braga, por exemplo, relembrou o legado deixado pela cantora, citando também toda a emoção presente nas músicas interpretadas por ela.

"Com o coração apertado, recebemos a notícia da partida de Angela Ro Ro. Sua voz, tão única, não se calará com o tempo… seguirá viva em cada canção", escreveu a apresentadora em parte do texto.

Antes do falecimento, Maria Bethânia, amiga de Angela, cantou músicas dela durante uma apresentação no Rio de Janeiro. As canções foram "Mares de Espanha" e "Gota de Sangue", ambas interpretas pela própria Bethânia.

Nas redes sociais

Outros amigos de Angela também usaram as redes sociais para lembrar do legado da artista. "Ela se foi! Angela, que Deus te receba com música!", escreveu Vanessa da Mata.

Dadá Coelho, apresentadora e atriz, lamentou o falecimento. "Ah não. Que tristeza. A dona da voz. A gigante. Ângela Ro Ro nos deixou. Descanse em paz, minha muito querida", disse.

Já Andrea Veiga, ex-paquita, falou sobre a luta de Angela nas últimas semanas em meio aos problemas de saúde. "Ela lutou muito! Mas não deu! Leve todo seu talento! Vá em paz, você fez a diferença. Obrigada a todos que ajudaram nesse momento tão delicado!", publicou em uma postagem.

Cirurgia e pedido de ajuda

Angela Ro Ro estava internada desde julho deste ano, mês em que foi submetida a uma traqueostomia. Segundo pessoas próximas, ela também apresentou infecção bacteriana grave.

O falecimento ocorreu após parada cardíaca durante um novo procedimento cirúrgico, segundo confirmação da própria equipe da artista.

Pouco depois da internação, a artista havia usado as redes sociais para pedir ajuda financeira, já que estava impossibilitada de manter qualquer trabalho. "Sem perspectiva de alta ou cura para trabalhar, humildemente peço ajuda a vocês", disse, à época.