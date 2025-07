“CAPIBA, pelas ruas eu vou”, musical do projeto Aria Social se apresenta pela primeira vez em Fortaleza

Destaque na cena nacional de musicais, “CAPIBA, pelas ruas eu vou”, do projeto “Aria Social”, chega pela primeira vez a Fortaleza. O Teatro RioMar recebe, nos dias 30 e 31 de julho, a sequência da temporada 2025 do espetáculo que encena a vida e a obra do grande mestre pernambucano Lourenço da Fonseca Barbosa, músico, pianista e compositor de consagrados frevos-canção e de centenas de outras obras, incluindo sambas, maracatus e valsas.

Sob a direção-geral da bailarina e diretora do “Aria Social”, Cecília Brennand, o musical conta com mais de 60 artistas, entre bailarinos-cantores e músicos. Pelo Brasil afora, mais de 26 mil amantes das artes e da cultura nordestina já foram espectadores do espetáculo de linguagem multiartística, desde a estreia, em 2022.

Criação artística

Ana Emília Freire assina a direção artística e coreografia do projeto, elementos que enfatizam a importância de gestos e movimentos, levando ao público um profundo significado a cada cena. Para mergulhar no processo criativo da concepção do musical, a diretora, como explica, alimentou suas inquietações e curiosidades.

Legenda: O musical abraça várias linguagens artísticas: música, canto coral e dança, que cruzam com teatro, cinema e imagens fotográficas Foto: Foto: Divulgação/Alícia Cohim

“Perguntei-me ‘que olhar Capiba tinha ao adentrar nos gestos e emoções dos artistas nas celas do cinema mudo e depois improvisar suas harmonias no piano?’, ‘como ele transformava essas influências em composições tão vívidas e emocionantes?’. Por esse motivo, o musical abraça várias linguagens artísticas: música, canto coral e dança, que cruzam com teatro, cinema e imagens fotográficas, criando assim um mosaico que reflete a multifacetada obra de Lourenço da Fonseca Barbosa- Capiba”, convida Ana Emília.

Destaques do espetáculo

Outra chave do espetáculo reside no tempo e no percurso da riqueza musical de Capiba. A magia no palco transita entre o preto e branco das velhas fotografias e as cores vibrantes da bandeira de Pernambuco. “O roteiro foi escrito propositadamente para convidar o público a vivenciar a energia e a paixão que Capiba infundiu em cada uma de suas notas, transformando o palco em verdadeira festa de sons, cores e emoções”, reflete a diretora artística.

A Missa Armorial, é outro ponto alto da apresentação. Com a regência da maestrina e diretora musical Rosemary Oliveira, conta com uma orquestra de músicos de câmara, ao vivo. “Buscamos manter as características da peça original e do sentimento do autor, na hora da criação, e simultaneamente mostramos a riqueza do Movimento Armorial, de Ariano Suassuna”, define a maestrina.

Praticamente uma celebração do berço cultural nordestino, o musical é abraça, então, não apenas os pernambucanos. “O musical tem a essência de Capiba: levantar multidões. E no ritmo comunicativo como o frevo… “Capiba, pelas ruas eu vou” nasceu para o povo, numa só onda, num só passo. Pisaremos nos palcos de Fortaleza certos que o público, com todo seu esplendor, sairão do teatro orgulhosos do que são: nordestinos!”, vibra Ana Emília Freire.

A direção audiovisual e de videografia é de Max Levay e Ana Emília Freire; o design de luz e operação são de Cleison Ramos, e o de som e operação têm assinatura de Isabel Brito. Já a direção teatral é de Tuca Andrada. Como destaque ainda tem-se o figurino criativo e colorido criado por Beth Gaudêncio, refletindo a diversidade da cultura pernambucana.

Serviço:

Musical “CAPIBA, pelas ruas eu vou”

FORTALEZA - Teatro RioMar Fortaleza

Endereço: Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu, Fortaleza - CE

Data: 30 e 31 de julho de 2025

Horário: 20hIngressos no site