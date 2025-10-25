Diário do Nordeste
Belchior tem obra celebrada em shows em Fortaleza

Cantor e compositor cearense faria 79 anos no próximo domingo, 26 de outubro.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:09, em 26 de Outubro de 2025)
Verso
Registro do cantor Belchior.
Legenda: Cantor e compositor Belchior nasceu em Sobral em 26 de outubro de 1946.
Foto: Daniel Roman / Divulgação.

Nome estabelecido no imaginário e na cultura cearense, o cantor e compositor Belchior será homenageado nos próximos dias em alusão à data de aniversário do artista, que completaria 79 anos no domingo (26).

Para celebrar a vida e a obra do cearense, diferentes locais de Fortaleza, de equipamentos públicos a espaços privados, promovem shows e outras programações especiais.

Da Praia de Iracema à Sabiaguaba, confira agenda de homenagem a Belchior na Capital cearense neste fim de semana!

Centro Cultural Belchior

Foto da cantora Makem.
Legenda: Cantora Makem apresenta o show 'Toda suja de batom – Um tributo a Belchior'
Foto: Divulgação.

No equipamento público que leva o nome de Belchior, a programação especial alusiva ao aniversário do artista inclui show que ocorre neste sábado (25), às 19 horas. A cantora e compositora Makem apresenta o show “Toda Suja de Batom – Um tributo a Belchior”, no qual traz versões intensas de sucessos do cantor. 

Show “Toda Suja de batom – Um tributo a Belchior”, com Makem

  • Quando: sábado, 25, às 19 horas
  • Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 – Praia de Iracema)
  • Gratuito.
  • Mais informações: @centroculturalbelchior

Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba

Imagem de divulgação do projeto da cantora Daíra cantando Belchior; ela aparece segurando um jornal com a manchete 'Daíra canta Belchior' e usa chapéu e calça jeans.
Legenda: Cantora niteroiense Daíra apresenta homenagens a Belchior em Fortaleza neste fim de semana.
Foto: Divulgação.

Em projeto musical do Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba, o espaço recebe um show em homenagem a Belchior neste sábado (25), às 17 horas. A nova edição do “Praia da Música Cearense” conta, entre outros, com o show “Amar e Mudar as Coisas”, da cantora Daíra.

Show “Amar e Mudar as Coisas”, com Daíra

  • Quando: sábado, 25, a partir de 17 horas
  • Onde: Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba (rua Sabiaguaba, 832)
  • Gratuito.
  • Mais informações: @complexodasabiaguaba

Vannick Belchior

A cantora Vannick Belchior, filha do cearense, participa da agenda da Prefeitura de Fortaleza em alusão ao aniversário do artista. 

Na Ponte dos Ingleses, Vannick presta homenagem ao pai acompanhada de Márcio Silva, Sabrina Martins e da Bateria Dragões do Ritmo.

Show com Vannick Belchior

  • Quando: domingo, 26, às 16 horas
  • Onde: Ponte dos Ingleses
  • Gratuito.
  • Mais informações: @vannickbelchior

Belchbar

No Belchbar, outro espaço da Capital que também celebra a memória do cearense, está prevista uma programação especial neste domingo (26). 

Os 79 anos do artista serão marcados por uma festa gratuia que ocorre na rua, em frente ao bar. A cantora Daíra apresenta o show que faz em tributo a Belchior acompanhada de banda. A noite também conta com show autoral de Adel Rui e discotecagem do DJ Alan Morais. 

Belchbar

  • Quando: domingo, 26, a partir das 17 horas
  • Onde: Belchbar (rua Lívio Barreto, 541, Dionísio Torres)
  • Gratuito.
  • Mais informações: @belchbar

Cantinho do Frango

Montagem com fotos dos artistas cearenses Ortinho e Juruviara.
Legenda: Show especial no Cantinho do Frango reúne nomes da música cearense como Ortinho (à esquerda) e Juruviara (à direita).
Foto: Fred Jordão / Divulgação; Tainá Cavalcante / Divulgação.

No Cantinho do Frango, que une gastronomia e cultura, a festa será dupla, já que o espaço está celebrando 31 anos. Dentro da programação especial, será apresentado no domingo (26), às 18 horas, o show “Galos, Noites e Quintais”.

A apresentação em homenagem a Belchior reúne diferentes nomes da música cearense, contando com a presença de Natasha Faria, Juruviara, Mona Gadelha, Banda Renegados - Além dos Rótulos, Lúcio Ricardo, Oscar Arruda, Felipe Cazaux, Lúcia Menezes, Gabriel Aragão, Ortinho e Luisinho Magalhães. 

Show “Galos, Noites e Quintais”

  • Quando: domingo, 26, às 18 horas
  • Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 – Aldeota)
  • Quanto: couvert de R$ 20
  • Mais informações: @cantinhodofrangooficial
