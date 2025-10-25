Belchior tem obra celebrada em shows em Fortaleza
Cantor e compositor cearense faria 79 anos no próximo domingo, 26 de outubro.
Nome estabelecido no imaginário e na cultura cearense, o cantor e compositor Belchior será homenageado nos próximos dias em alusão à data de aniversário do artista, que completaria 79 anos no domingo (26).
Para celebrar a vida e a obra do cearense, diferentes locais de Fortaleza, de equipamentos públicos a espaços privados, promovem shows e outras programações especiais.
Da Praia de Iracema à Sabiaguaba, confira agenda de homenagem a Belchior na Capital cearense neste fim de semana!
Veja também
Centro Cultural Belchior
No equipamento público que leva o nome de Belchior, a programação especial alusiva ao aniversário do artista inclui show que ocorre neste sábado (25), às 19 horas. A cantora e compositora Makem apresenta o show “Toda Suja de Batom – Um tributo a Belchior”, no qual traz versões intensas de sucessos do cantor.
Show “Toda Suja de batom – Um tributo a Belchior”, com Makem
- Quando: sábado, 25, às 19 horas
- Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 – Praia de Iracema)
- Gratuito.
- Mais informações: @centroculturalbelchior
Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba
Em projeto musical do Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba, o espaço recebe um show em homenagem a Belchior neste sábado (25), às 17 horas. A nova edição do “Praia da Música Cearense” conta, entre outros, com o show “Amar e Mudar as Coisas”, da cantora Daíra.
Show “Amar e Mudar as Coisas”, com Daíra
- Quando: sábado, 25, a partir de 17 horas
- Onde: Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba (rua Sabiaguaba, 832)
- Gratuito.
- Mais informações: @complexodasabiaguaba
Vannick Belchior
A cantora Vannick Belchior, filha do cearense, participa da agenda da Prefeitura de Fortaleza em alusão ao aniversário do artista.
Na Ponte dos Ingleses, Vannick presta homenagem ao pai acompanhada de Márcio Silva, Sabrina Martins e da Bateria Dragões do Ritmo.
Show com Vannick Belchior
- Quando: domingo, 26, às 16 horas
- Onde: Ponte dos Ingleses
- Gratuito.
- Mais informações: @vannickbelchior
Belchbar
No Belchbar, outro espaço da Capital que também celebra a memória do cearense, está prevista uma programação especial neste domingo (26).
Os 79 anos do artista serão marcados por uma festa gratuia que ocorre na rua, em frente ao bar. A cantora Daíra apresenta o show que faz em tributo a Belchior acompanhada de banda. A noite também conta com show autoral de Adel Rui e discotecagem do DJ Alan Morais.
Belchbar
- Quando: domingo, 26, a partir das 17 horas
- Onde: Belchbar (rua Lívio Barreto, 541, Dionísio Torres)
- Gratuito.
- Mais informações: @belchbar
Cantinho do Frango
No Cantinho do Frango, que une gastronomia e cultura, a festa será dupla, já que o espaço está celebrando 31 anos. Dentro da programação especial, será apresentado no domingo (26), às 18 horas, o show “Galos, Noites e Quintais”.
A apresentação em homenagem a Belchior reúne diferentes nomes da música cearense, contando com a presença de Natasha Faria, Juruviara, Mona Gadelha, Banda Renegados - Além dos Rótulos, Lúcio Ricardo, Oscar Arruda, Felipe Cazaux, Lúcia Menezes, Gabriel Aragão, Ortinho e Luisinho Magalhães.
Show “Galos, Noites e Quintais”
- Quando: domingo, 26, às 18 horas
- Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 – Aldeota)
- Quanto: couvert de R$ 20
- Mais informações: @cantinhodofrangooficial