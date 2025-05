Anime Awards: Solo Leveling é o grande vencedor do Óscar dos animes; veja lista de ganhadores

A edição de 2025 do Crunchyroll Anime Awards, premiação mais importante dedicada à animação, aconteceu neste domingo (25) em Tóquio, no Japão. E a felicidade geral foi dos fãs de “Solo Leveling", produção que saiu como a maior vencedora do ano, recebendo sete troféus.

A produção sul-coreana ganhou o principal prêmio da cerimônia, “Anime do Ano”, além de outros cinco, como melhor personagem, trilha sonora e encerramento. A premiação destacou também produções como Dan da Dan, Diários de uma Apotecária e o filme Look Back.

O evento fez fãs do mundo inteiro madrugarem no Ocidente para torcer por seus programas favoritos do ano passado. No palco, estrelas mundiais fizeram aparições, entre elas os atores Finn Wolfhard e Gaten Matarazzo do fenômeno "Stranger Things", e a cantora nipo-britânica Rina Sawayama.

Pabllo entrega prêmio

Com um figurino inspirado em "Sailor Moon”, um vestido amarelo e asas, Pabllo Vittar foi uma das convidadas da atração. Durante o pré-show, ela falou que o anime fez parte de sua infância e influencia até hoje em sua arte.

A artista apresentou a categoria Melhor Música de Anime, e comentou "olha, uma dos meus favoritos" antes de ler a vitória de "Creepy Nuts" (de "Dan Da Dan") na disputa. Pabllo roubou a atenção da imprensa de diversos países, e cedeu entrevistas e inglês. Ela também figurou como um dos termos mais citados no X no Japão.

"Estar aqui vai além da Pabllo Vittar, me leva de volta ao Phabullo (seu nome verdadeiro). Os animes sempre me inspiraram, e não só o meu jeito de ser, mas também as roupas que uso, os videoclipes que faço, minha música em geral", disse Vittar.

Entre uma entrega de troféu e outra, a cerimônia foi animada por artistas japoneses que cantaram aberturas e encerramentos de animes da temporada de 2024. Entre os shows, houve performances de Creepy Nuts cantando o hit global "Bling-Bang-Bang-Born" (do anime "MASHLE: MAGIA E MÚSCULOS"), a uma das mais esperadas da noite: a da banda Flow, além de uma apresentação especial da cantora Lisa.

Confira os vencedores:

Anime do Ano: "Solo Leveling"

Filme do Ano: "Look Back"

Prêmio de Impacto Global: "Attack on Titan"

Melhor Anime Original: "Ninja Kamui"

Melhor Continuação: "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba To The Hashira Training"

Melhor Série Estreante: "Solo Leveling"

Melhor Abertura: "Otonoke" por Creepy Nuts de "Dan Da Dan"

Melhor Encerramento: "request" por krage de "Solo Leveling"

Melhor Anime de Ação: "Solo Leveling"

Melhor Anime de Comédia: "MASHLE: MAGIA E MÚSCULOS - Arco do Exame de Seleção Visionária Divina"

Melhor Anime de Drama: "Frieren: e a Jornada para o Além"

Melhor Anime Isekai: "Re:ZERO -Starting Life in Another World-" (Temporada 3)

Melhor Anime de Romance: "Blue Box"

Melhor Anime Slice of Life: "Makeine: Too Many Losing Heroines!"

Melhor Animação: "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba To The Hashira Training"

Melhor Cenário Artístico: "Frieren: e a Jornada para o Além"

Melhor Design de Personagem: "Dan Da Dan"

Melhor Direção: Keiichirô Saitô de "Frieren: e a Jornada para o Além"

Melhor Personagem Principal: Sung Jinwoo de "Solo Leveling"

Melhor Personagem Secundário: Fern de "Frieren: e a Jornada para o Além"

Personagem mais Precioso: Anya Forger de "SPY × FAMILY" (Temporada 2)

Melhor Música de Anime: "Otonoke" por Creepy Nuts "Dan Da Dan"

Melhor Trilha Sonora: Hiroyuki Sawano por "Solo Leveling"

Melhor Performance de Voz - Japonês: Aoi Yuki (Maomao) de "Diários de uma Apotecária"

Melhor Performance de Voz - Português do Brasil: Charles Emmanuel (Sung Jinwoo) de "Solo Leveling"