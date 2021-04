Nascidos em janeiro e fevereiro são os primeiros a receber o vale gás nesta segunda-feira (19)

Cidadãos nascidos nos meses de janeiro e fevereiro poderão receber o Vale Gás Social no primeiro dia de entrega, nesta segunda-feira (19). O primeiro lote dos tíquetes, com 17.273 vales, deve ser distribuído até o dia 27 de abril em Fortaleza. A medida dará uma recarga de gás de cozinha para famílias em situação econômica vulnerável.

Para receber o benefício, a pessoa inscrita no programa deve comparecer a um dos 27 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) que estarão fazendo a distribuição. É preciso apresentar documento oficial com foto e comprovante de endereço no momento da retirada do vale.

Pelo site do Canal 156 ou pelo telefone 156, é possível consultar se tem direito ao vale, além da informação da data, horário e local de recebimento. De acordo com a prefeitura da Capital, só será possível receber o vale no horário e dia estipulado, para evitar aglomerações. O uso de máscara de proteção facial no momento da entrega é obrigatório.

Confira o calendário de entrega do Vale Gás Social com base no mês de nascimento:

19/04 - nascidos em janeiro e fevereiro

20/04 - nascidos em março e abril

22/04 - nascidos em maio e junho

23/04 - nascidos em julho e agosto

26/04 - nascidos em setembro e outubro

27/04 - nascidos em novembro e dezembro

Como trocar o vale pelo botijão de gás

Com o tíquete em mãos, é preciso ir até a distribuidora da Nacional Gás mais próxima ou pedir que a troca seja realizada em domicílio. O botijão de gás vazio e o vale preenchido devem ser entregues ao revendedor para que, assim, seja possível receber a recarga. A troca pode ser feita mesmo que o botijão seja de uma marca diferente.

Para aqueles que moram em regiões sem revendedores da Nacional Gás, será comunicada uma outra data e local para fazer a troca do vale pelo produto. Em caso de dúvidas, o cidadão pode ligar para o canal de atendimento da empresa: 0800.7021200.

Quem tem direito ao vale gás

> Confira aqui a lista de beneficiados com o vale-gás

Receberão o vale-gás famílias que são beneficiárias do Cartão Mais Infância Ceará, inseridas no Cadastro Único (CadÚnico) e atendidas pelo Programa Bolsa Família, com renda individual igual ou inferior a R$ 89,34. Também terão direito ao vale gás os jovens participantes do Programa Superação. Ao todo, 35.148 famílias da Capital estão cadastradas no benefício.

O programa

Todos os 184 municípios cearenses serão contemplados pela distribuíção do vale-gás para a população em situação de vulnerabilidade. Cada prefeitura deve decidir como será feita a doação dos vales. O programa é promovido pelo Governo do Ceará em parceria com a Nacional Gás, que vende os botijões a preço de custo para o Estado.