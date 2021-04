Municípios começam a entregar vale-gás a famílias no Ceará; veja a lista

Cerca de 80 municípios do interior do Ceará receberam, na quarta-feira (7), o primeiro lote do vale-gás de cozinha. Por isso, nesta quinta-feira (8), 13 municípios já devem iniciar a entrega dos tíquetes para os beneficiados.

Todos os 184 municípios cearenses serão contemplados e a entrega dos tíquetes às prefeituras segue até sexta-feira (9).

A medida, executada para auxiliar famílias vulneráveis durante a pandemia de Covid-19, contemplará 255.577 famílias. A ação é uma parceria com a Nacional Gás.

Veja lista de municípios que começam hoje

Dentre os 80 municípios que já receberam o lote, 13 já devem iniciar hoje a entrega às famílias. Confira a lista:

Beberibe

Fortim

Itaiçaba

Amontada

Apuiarés

Miraíma

Tejuçuoca

Maranguape

Pindoretama

Jardim

Jucás

Umari

Palmácia

A Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) informou que outros municípios, que já receberam o lote, também podem ter iniciado a entrega dos tíquetes.

Confira quem poderá receber o vale gás

Famílias assistidas pelo Cartão Mais Infância Ceará;



Assistidos pelo Bolsa Família (com renda “per capita” igual ou inferior a R$ 89,34);



Cearenses que possuam jovens em situação de vulnerabilidade social inscritos no Programa Superação;



Aqueles que constam no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Cada núcleo familiar tem direito a um tíquete de vale e poderá utilizar até junho. Para o começo da ação, a SPS inicia a entrega de 130.314 vales para as prefeituras. Em maio, serão entregues os 125.263 tíquetes restantes.

>> Confira aqui a lista de beneficiados com o vale-gás

Logística

A Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) é responsável pela identificação dos beneficiados, e também pela entrega do vale-gás às prefeituras.

Cada prefeitura definirá sua estratégia de entrega às famílias, podendo ser nas casas ou em algum equipamento do município.

Já a logística de entrega dos botijões de gás será responsabilidade da distribuidora contratada.

Os beneficiados devem ligar para o 0800 702 1200, da Nacional Gás, e solicitar a troca do tíquete pelo botijão de gás. O prazo de validade do vale-gás é até junho.

As despesas do programa ficaram por conta do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop).

Medida tomada em 2020

O programa foi instituído pelo Governo do Estado pela primeira vez no ano passado. Na época, em Fortaleza, a distribuição foi feita por meio dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), que distribuíram os vales aos cidadãos mediante apresentação de documentos e comprovante de residência.

Ampliação do Cartão Mais Infância

O benefício do Cartão Mais Infância, que paga R$ 100 mensais a famílias vulneráveis, foi ampliado. O número de núcleos familiares assistidos passará de 70 mil para 150 mil.