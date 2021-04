Começa hoje distribuição de vale-gás aos municípios do Ceará; veja quem vai receber

A entrega do primeiro lote de vale-gás de cozinha aos municípios cearenses começa hoje (7) e segue até sexta (9), conforme previsão do Governo do Estado. Nesta etapa, a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) inicia a entrega de 130.314 tíquetes para as prefeituras. Todos os 184 municípios cearenses serão contemplados e cada prefeitura vai definir como será a distribuição para as famílias.

Para evitar aglomerações e evitar a disseminação da Covid-19, o governo dividiu a distribuição em duas etapas. O segundo lote, de 125.263 tíquetes, está previsto para ser entregue nos dias 4 e 5 de maio. Ao todo, são 255.577 vales a serem distribuídos. O Estado ainda abriu espaço para a possibilidade de ser criada ainda uma terceira entrega dos vales remanescentes.

O programa foi instituído pelo Governo do Estado pela primeira vez no ano passado. Na época, em Fortaleza, a distribuição foi feita por meio dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), que distribuíram os vales aos cidadãos mediante apresentação de documentos e comprovante de residência.

>> Confira aqui a lista de beneficiados com o vale-gás

O programa oferece vale-gás de cozinha para população em situação de vulnerabilidade durante o estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia de Covid-19. Cada núcleo familiar tem direito a um tíquete de vale.

A medida contemplará as famílias beneficiárias do Cartão Mais Infância; as inseridas no Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiárias do programa Bolsa Família com renda per capita igual ou inferior a R$ 89,34; e os jovens inseridos no programa Superação.

A ação é uma parceria com a Nacional Gás, que vai vender os botijões a preço de custo para o Estado.

Quem pode receber?

Famílias assistidas pelo Cartão Mais Infância Ceará;

Assistidos pelo Bolsa Família (com renda “per capita” igual ou inferior a R$ 89,34);

Cearenses que possuam jovens em situação de vulnerabilidade social inscritos no Programa Superação;

Aqueles que constam no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

O presidente executivo do Grupo Edson Queiroz, Carlos Rotella, destacou a contribuição da empresa para o combate aos efeitos da pandemia sobre a população mais vulnerável.

"O Grupo Edson Queiroz, por meio da Nacional Gás, mais uma vez contribui para o enfrentamento da pandemia no Ceará. Viabilizamos a aquisição, por parte do Governo do Estado, de 250 mil recargas de gás, que serão repassadas às famílias em dificuldades neste momento. Nos unimos ao esforço conjunto de ajudar a milhares de cearenses com o nosso gás de cozinha, produto essencial para as necessidades básicas neste período de isolamento rígido".

Logística

A Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) é responsável pela identificação dos beneficiados, e também pela entrega do vale-gás às prefeituras. Cabe a cada prefeitura fazer a distribuição às famílias.

Já a logística de entrega dos botijões de gás será responsabilidade da distribuidora contratada. As despesas do programa ficaram por conta do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop).

Ampliação do Cartão Mais Infância

O benefício do Cartão Mais Infância, que paga R$ 100 mensais a famílias vulneráveis, foi ampliado. O número de núcleos familiares assistidos passará de 70 mil para 150 mil.