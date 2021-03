Governo amplia benefício do Cartão Mais Infância e 150 mil famílias receberão auxílio no Ceará

O governador Camilo Santana anunciou, nesta terça-feira (16), que o benefício do Cartão Mais Infância, que paga R$ 100 mensais a famílias vulneráveis, foi ampliado. O número de núcleos familiares assistidos passa de 70 mil para 150 mil.

Além de valer neste momento de agravamento da pandemia da Covid-19, a medida será oficializada de forma permanente. O Mais Infância é um projeto do Governo do Estado que assiste famílias de crianças de 0 a 6 anos e que sejam baixa renda.

O benefício já havia passado por ampliações anteriores. O valor do pagamento subiu de R$ 85 para R$ 100 e o número de famílias de 50 mil para 70 mil.

O chefe do Executivo Estadual anunciou nova medida de alívio para a população por meio de live no fim da tarde desta terça. Camilo relembrou ainda as ações já aprovadas como os auxílios para o setor de eventos, alimentação fora do lar e ainda isenção de impostos e também contas de água para famílias baixa renda.

Legenda: Governador anunciou novas medidas de apoio à população no fim da tarde desta terça Foto: Reprodução/Facebook

Camilo afirmou, ainda, que trabalha para divulgar novas ações de auxílio para os cearenses. Ele disse que está em contato com o presidente da Enel Distribuição Ceará para estender a isenção de contas também para os vencimentos da energia para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Sanção da lei que para compra da Sputnik V

Durante a transmissão ao vivo, o governador sancionou a lei que autoriza o Governo a celebrar a operação contratual de compra da vacina russa Sputink V, contra a Covid-19.

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou, nesta terça-feira (16), em sessão virtual, projeto de lei que autoriza o Governo do Estado a adquirir 5,8 milhões de doses do imunizante russo.

"A vacina tem 93% de eficácia e que vai nos permitir acelerar o Plano Nacional de Imunização. Deveremos nesta semana firmar o contrato de compra, estamos na finalização desse processo. É uma ação importante pois é a única forma de sairmos dessa pandemia é com a vacinação", pontua o petista.

Crítica a fake news

Camilo aproveitou o momento para expressar indignação com a circulação de notícias falsas sobre medidas de combate à Covid-19 no Ceará. "Estou impressionado com a capacidade de produzir fake news".

"Qualquer medida de decisão do Governo do Estado estará nas minhas redes sociais oficiais e farei aqui para que o cidadão e a cidadã cearense tenha conhecimento de forma transparente e sincera. Estão dizendo que vão fechar supermercados, postos e acabar com deliveries, que vai acabar a circulação de ônibus: isso tudo é mentira", pontua o governador.

"Essas pessoas não amam o Ceará, elas querem o mal e o pior. E nós não podemos deixar. Isso não é brincadeira, é uma coisa séria", frisou Camilo.