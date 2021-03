Nono lote de vacinas destinado ao Ceará terá 180 mil doses, diz Camilo Santana

O Ceará poderá receber nesta quarta-feira (17) o nono carregamento de imunizantes contra a Covid-19. Serão enviadas 180 mil doses, segundo anunciou o governador Camilo Santana na manhã desta terça-feira (16).

"Vamos receber um lote de 180 mil vacinas provavelmente amanhã", disse, sem citar o laboratório onde as doses foram produzidas.

O último volume entregue ao Estado chegou no último dia 10 de março com 109.800 doses da CoronaVac/Instituto Butantan.

Linha do tempo

O primeiro envio ao Estado ocorreu no dia 18 de janeiro, com 229,2 mil doses de CoronaVac. No dia 23 de janeiro, foram 72,5 mil unidades da vacina de Oxford/AstraZeneca. Dois dias depois, mais 33,2 mil imunizantes da CoronaVac.

Já no dia 6 de fevereiro, 115 mil doses de CoronaVac foram entregues. O quinto e o sexto lotes, com 80,5 mil doses de Oxford/AstraZeneca e 49,2 mil de CoronaVac, respectivamente, chegaram no dia 24, em voos separados.

O sétimo carregamento de vacinas veio no último dia 3 de março, quando o Ceará recebeu 115.600 doses de CoronaVac.